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Türkiye'nin cevabı ağır oldu: 54 hedef vuruldu

İdlib'de aylardır sivilleri katleden Esed rejimi çizgiyi aşarak gözlem noktalarındaki Türk askerlerine saldırdı. Alçak saldırıda 7 asker ve 1 sivil personel şehit edildi. Türkiye'nin cevabı ağır oldu. İdlib'in güneyindeki 54 hedef vuruldu, en az 76 rejim askeri öldürüldü
 04 Şubat 2020 07:05
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Türkiye'nin cevabı ağır oldu: 54 hedef vuruldu

Suriye'de muhaliflerin son büyük kalelerinden birisi olan İdlib'te Esed rejimi, Rusya ve İran'a bağlı milisleri Türk gözlem noktalarına yönelik tacizleri, önceki gün akşam saldırıya dönüştü. Esed rejimi ve İran destekli milisler, Serakib'te Türk gözlem noktasına saldırdı, 6 asker şehit düştü. Türkiye'nin cevabı ise ağır oldu. Rejim ve destekçilerinin en 54 noktası yerle bir edildi.

3 YENİ GÖZLEM NOKTASI

Astana'da varılan mutabakata rağmen İdlib'te son 1 ayda bin kilometrekare alanı işgal eden rejim ve destekçileri Maar'ed Numan'ı aldıktan sonra M4 ve M5 kara yollarını tamamen kontrol altına almak amacıyla Serakib kasabasına yöneldi. Son iki gündür kasabayı ateş altına rejim, kırsal bölgede de adım adım ilerledi. Türk Silahlı Kuvvetleri ise yeni bir göç dalgasının önüne geçmek amacıyla Serakib kasabasında Kefr Emimim, Tel Tukan ve Trenbe'de bölgelerinde 3 gözlem noktası kurmaya başladı.

DEV KONVOY SERAKİB'TE

Önceki gün de bu kapsamda bölgeye en az 100 araçtan oluşan bir konvoy gönderildi. Bölgede yapılan gözlem noktalarının olası bir saldırıya maruz kalmaması için Ruslara da koordinatlar bildirildi. Ancak rejim güçleri önceki gün Türkiye'nin üslendiği bölgeye doğru ilerleyişini devam ettirdi. Serakib'e bağlı Jobaz köyünü ele geçiren rejim, TSK unsurlarının yakınındaki San köyüne de başarısız bir saldırı düzenledi.

54 HEDEF YERLE BİR EDİLDİ

Önceki gece 01.13'te ise doğrudan Trenbe'deki Türk gözlem noktası hedef alındı. Ağır silahlar ve top atışları ile gözlem noktasına saldırı düzenleyen 1 teknik görevli ve 7'si asker şehit etti, 7 askeri de yaraladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, kalleş saldırıya anında cevap verdi. Surman, Morek, Tel Tukan ve Sir Mağar'daki TSK gözlem noktalarından ardı ardına çoklu roket atarlar ve toplarla misilleme yapıldı.

76 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Serakib'e bağlı Ma'rdbasa ve Han Sebil bölgesi ile Ma'rat al-Numan'a bağlı Maasaran ve Babila bölgeleri başta olmak üzeri İdlib'in güney kırsalındaki rejim hedefleri yerle bir edildi. Azez'deki Türk topçuları da rejim unsurlarını ateş altına aldı. Toplamda 54 rejim hedefine 122 fırtına obüsü, 100 havan mühimmatı atışı yapıldı, en az 76 rejim askeri etkisiz hale getirildi. Rejim hedefleri imha edildikten sonra gece saat 03.00 civarında şehit ve yaralılar helikopterlerle Türkiye'ye hastanelere getirildi.

4 RUS SUBAYI ÖLDÜRÜLDÜ

Halep'te de muhaliflerle rejim ve Rus ordusu arasında çatışmalar da şiddetlendi. Muhalifler savunmadan taarruza geçerek Batıda El Sehfiyin ve El-Raşidin, Güneyde ise Halsa ve Zitan'da yeni cepheler açtı. Bazı köyler birkaç kez el değiştirdi. Suriye Milli Ordusu'na bağlı unsurlar da Halep'in kuzey kırsalındaki Cemiyet el Zehra'da bir süre ilerledikten sonra geri çekildi. Son 2 gündeki saldırılarda rejimin en az 100 asker kaybettiği belirtiliyor. Halep'te Rusya da ağır darbe aldı. Cemiyeti Zehra bölgesindeki saldırılarda 4 subay öldürüldü. Rus ordusu öldürülenlerin kimliklerini, Albay Dmitry Minov, Binbaşı Akhimyanov, Binbaşı Ruslan Gimidev ve Teğmen Vesevolod Trofimov olarak açıkladı.

Hamza Hıdır
Memurlar.Net
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