1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye çalışanlarına hakarette CHP, SP ve İYİ Parti sessiz

Muhalefet partileri ve sözde kadın haklarını savunan sivil toplum kuruluşları, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin terbiye sınırlarını aşan ifadelerine sessiz kaldı. Ekrem İmamoğlu tarafından İBB Genel Sekreterliğine atanan Şişli'nin İSMEK'in kadın yöneticilerine sistematik mobing uyguladığını Yeni Şafak ortaya çıkardı.
 04 Şubat 2020 07:16
Yazdır
Belediye çalışanlarına hakarette CHP, SP ve İYİ Parti sessiz

Yeni Şafak, Meltem Şişli'nin "Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun", "Bu iş başörtüsüyle yapılamaz" ve "İcabınıza bakacağım" gibi tacizlerini 'Ahlaksız kadın' başlığı ile gündeme taşıdı. Haberin ardından Türkiye ayağa kalktı.

TÜRKİYE AYAĞA KALKTI

İSMEK'in kadın yöneticileri suç duyurusunda bulunup skandalı yargıya taşıdı, AK Parti ve MHP ahlaksızlığa sert tepki gösterdi. Sosyal medyada da vatandaşlar 100 bini aşkın mesajla tepkisini dile getirdi. Ancak CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi (SP), Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalı görmezden geldi. Aradan 5 gün geçmesine rağmen bu partilerden basına ve haber ajanslarına yansıyan bir açıklama gelmedi. Her fırsatta hükümetini kadın haklarını görmezden gelmekle suçlayan CHP, kadın hareketi olduğunu iddia eden İYİ Parti ve muhafazakar değerleri savunduğunu öne süren SP, sessiz kalarak basına yargıya taşınan terbiyesizliği adeta destekledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da günler sonra konuyla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu konuyla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Fatih Özer

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Perinçek gülerek 'şehit vermeden olmaz' dedi tepki çekti
04 Şubat 2020 09:08		 Türkiye'nin cevabı ağır oldu: 54 hedef vuruldu
04 Şubat 2020 07:05
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
04 Şubat 2020 06:29		 ABD'den Türkiye'ye taziye ve destek mesajı
04 Şubat 2020 04:48
4 şubat 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
04 Şubat 2020 03:24		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi
04 Şubat 2020 02:42
4 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
04 Şubat 2020 00:03		 Bakan Soylu toplanan bağışı açıkladı: İşte o rakam
03 Şubat 2020 23:46
ABD'de Halk Bankasının temyiz başvurusu kabul edildi
03 Şubat 2020 23:34		 Bakan Akar: 8 şehidimiz var
03 Şubat 2020 23:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:05 - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde eğitime kar engeli09:02 - Toplu taşıma kullanan yaşlılar mesai saatlerinde ücret ödeyecek09:00 - Sağlık özrüne rağmen, nakli çıkmayan öğretmene, aylıksız izin verilir mi?08:43 - Konya'da 'mahrem imam' operasyonu: 50 gözaltı08:39 - Balıkesir'de adliye ve cezaevi yapılanmasında 24 gözaltı08:34 - FETÖ'nün ABD'deki okulu, LGBT pilot eğitimi için gönüllü oldu08:31 - Ekonomide 2020'ye güçlü başlangıç08:22 - İzmir'de vahşet: Hamile kadın ve oğlu evlerinde ölü bulundu08:16 - Kamu bankaları 90'lı yıllara geri döndü08:13 - Beşiktaş'ın itiraz detayları: Hükmen galip ilan edilmeliyiz
08:11 - 'Anestezi Teknikeri Ayşe'yi Fentanil ilacı öldürdü'08:09 - İzmir'de esnafa FETÖ operasyonu: 54 gözaltı08:06 - Bir dal sigaranın enflasyona etkisi 1 puan07:59 - Maske bitti fiyatlar uçtu07:51 - Kanserde akıllı dönem07:36 - Ekmek alır gibi otomobil alacağız07:32 - Zam gelince Avrasya tüneli boş kaldı07:30 - Belediyenin iştirak şirketi çitflik kurmuş
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ekmek alır gibi otomobil alacağız
Zam gelince Avrasya tüneli boş kaldı
Manisa'da 5 dakikada 5 deprem meydana geldi
Kamu bankaları 90'lı yıllara geri döndü
İYİ Parti: Bekçiler, ikamet ettikleri bölgede görev yapmasın
'Anestezi Teknikeri Ayşe'yi Fentanil ilacı öldürdü'
4 şubat 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Disiplin cezalarından dolayı alınan cezaların yargı tarafından iptal edilmesi halinde hangi işlem yapılır?
Elazığ'da korkutan bir deprem daha meydana geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ak parti'nin trabzonspor uğruna fenerbahceyi karşısına almasi 20
8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam 2
04.02.2020 cska moskova vs anadolu efes maçı 3
padişah olamazsın demedim adam olamazsın dedim 1
idlip de şehit sayısı 6 ya yükseldi 2
erkek tarafı 4
Metebolik sendrom 2
Deprem kıyametin alıştırmasıdır 1
pepeçura 1
john obi mikel'in yerde yatan emre'ye tekmesi 2
SON İLANLAR
Tokat Niksar Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 4 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur Geçici 10 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Mataş 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları San. 16 İşçi Alacak
İstanbul Ağaç ve Pasaj Aş. 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam