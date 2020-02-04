Belediye çalışanlarına hakarette CHP, SP ve İYİ Parti sessiz

Yeni Şafak, Meltem Şişli'nin "Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun", "Bu iş başörtüsüyle yapılamaz" ve "İcabınıza bakacağım" gibi tacizlerini 'Ahlaksız kadın' başlığı ile gündeme taşıdı. Haberin ardından Türkiye ayağa kalktı.

TÜRKİYE AYAĞA KALKTI

İSMEK'in kadın yöneticileri suç duyurusunda bulunup skandalı yargıya taşıdı, AK Parti ve MHP ahlaksızlığa sert tepki gösterdi. Sosyal medyada da vatandaşlar 100 bini aşkın mesajla tepkisini dile getirdi. Ancak CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi (SP), Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalı görmezden geldi. Aradan 5 gün geçmesine rağmen bu partilerden basına ve haber ajanslarına yansıyan bir açıklama gelmedi. Her fırsatta hükümetini kadın haklarını görmezden gelmekle suçlayan CHP, kadın hareketi olduğunu iddia eden İYİ Parti ve muhafazakar değerleri savunduğunu öne süren SP, sessiz kalarak basına yargıya taşınan terbiyesizliği adeta destekledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da günler sonra konuyla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu konuyla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Fatih Özer