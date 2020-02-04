Belediyenin iştirak şirketi çitflik kurmuş
|04 Şubat 2020 07:30
|Yazdır
CHP'li Şişli Belediyesi'nin iştirak şirketi olan Kentyol A.Ş.'yi nasıl batırdığı 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda anlatıldı. Şişli Belediyesi'ne ait kreş binasının kira bedelinin mevzuata aykırı olmasına rağmen Kentyol A.Ş. tarafından ödendiği belirlendi. Söz konusu bina kirasının belediye ile hukuken geçerli herhangi bir sözleşme olmaksızın Kentyol A.Ş. tarafından ödenmesi her iki kurumun tabi olduğu mevzuat ve muhasebe standartları açısından doğru bir uygulama olmadığı ifade edildi.
KİM İÇİN KİRALANDI?
Kentyol A.Ş.'nin faaliyetleri dışında kullanılmak üzere araç kiralamaları yapıldığı ve bu araçların şirketle herhangi bir ilişkisi olmayan kişilerin kullanımına verildiği de tespit edildi. Yapılan usulsüzlük Şayıştay raporunda şu ifadelerle yer aldı; "Şirket ile Şişli Belediyesi arasında 86 adet araç kiralanmasına ilişkin bir sözleşme bulunmaktadır. 86 aracın yanı sıra 10 adet araç Şişli Emniyet Müdürlüğü, 11 adet araç ise Şişli Belediyesi tarafından kullanılmıştır. Şirket faaliyetlerinde kullanılan araç sayısı ise 5'tir. Sözleşme dışında araçların kiralanıp belediyenin ve emniyet müdürlüğünün kullanımına verilmesi şirketin faaliyet alanı dışında harcamalar yapılması anlamına gelmektedir."
TRAFİK CEZALARINI BİLE ÖDETMİŞLER
Kentyol A.Ş. tarafından kiralanan araçların şirket personeli dışındaki kişilerin kullanımına verildiği, kişilerin hatalı kullanım sonucunda uygulanan trafik cezalarının ise yine şirkete ödettirildiği belirlendi. Raporun devamında "Bu kişilerin şirket faaliyetleri ile bir ilgisi bulunmadığından araçlar için kesilen trafik para cezalarının şirket tarafından ödenmesinin yanlış bir uygulama olduğunun izahına lüzum görülmemektedir" denildi.
SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRILDI
Şişli Belediyesi'nde çeşitli statü ve görevlerde istihdam edilen 8 personel için yaptırılan özel sağlık sigorta poliçelerine ilişkin bedellerin de Kentyol A.Ş. tarafından ödendiği tespit edildi. 8 belediye çalışanı için yapılan özel sağlık sigortasının yaptırılmasının şirket faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, söz konusu poliçelerin bir an önce sonlandırılması gerektiği rapora yansıdı.
Fatih Özer
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ekonomide 2020'ye güçlü başlangıç
04 Şubat 2020 08:31
|Yabancıların arsa alımı kolaylaşacak
04 Şubat 2020 07:21
|Belediye yetkilileri artık yargıya hesap verecek
04 Şubat 2020 06:11
|Türkiye'ye gelen turist sayısı bir yılda yüzde 12 arttı
03 Şubat 2020 22:31
|TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
03 Şubat 2020 14:25
|Uzmanlar enflasyonun kademeli olarak gerilemesini bekliyor
03 Şubat 2020 13:03
|1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor
03 Şubat 2020 11:45
|Bakan Pekcan: İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık
03 Şubat 2020 11:27
|Yeni bir kalkınma ve yatırım bankası kuruldu
03 Şubat 2020 11:21
|Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!
03 Şubat 2020 11:21