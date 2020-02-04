Yabancıların arsa alımı kolaylaşacak
|04 Şubat 2020 07:21
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2011'den bu yana yürüttüğü "Askeri Yasak Bölgeler, Askeri Güvenlik Bölgeleri ve Stratejik Bölgeler"in tespitine ilişkin çalışmasını bitiren Tapu Kadastro, bu bölgelerin koordinatlarını belirleyerek tapu sicillerine işledi. Böylece, arsa satın almak isteyenlerin talebi doğrultusunda, bölgenin askeri bölgede kalıp kalmadığı komutanlıklara sorulmadan, tapu siciline bakılarak cevaplandırılacak. Mevcut durumda ülkemizde taşınmaz edinme süresi üç-beş ay arasında değişen yabancılar, yeni düzenlemeyle birlikte artık Türk vatandaşları ile aynı sürede işlemlerini tamamlayabilecek. Çalışma aynı zamanda yabancı şirketlerin yatırımlarına da kolaylık sağlayacak. Şirketlerin taşınmaz edinim taleplerinde, Valilik tarafından yapılacak yazışmalar Genelkurmay Başkanlığı ya da yetkili komutanlıklar yerine Tapu Müdürlüğü arasında gerçekleşecek. İşlemler de en geç üç günde sonuçlandırılacak.
ALANLARIN İZLENMESİ KOLAYLAŞACAK
Çalışma ile askeri yasak ve güvenlik bölgeleri sayısallaştırılarak Mekansal Gayrimenkul Sistemi'ne aktarıldı. Sitemde arşivlenen alanlardaki güncelleme ile, iptal edilen ve yeni alınacak kararların izlenmesi kolaylaştırıldı. Buna ek olarak kamu kurumları ile mahkemelere gönderilecek bu belgeler, sistem üzerinden yetkili komutanlıklar tarafından çıkarılabilecek. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda da Türkiye'de taşınmaz edinmek isteyen yabancılara yönelik 'Your Key Turkey' portalını devreye sokmuştu. Başvuru sürecinden itibaren doğru yönlendirme yapılabilmesi için istatistiki veriler, gayrimenkul alma yoluyla vatandaşlık kazanımı hakkındaki bilgiler bu portalda yer alıyor. Şu anda Türkçe dahil dört dilde aktif hizmet veren sisteme, önümüzdeki günlerde Rusça, Fransızca ve İspanyolca dilleri de eklenecek.
Sefa Bilgitekin
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