Ekmek alır gibi otomobil alacağız

Tüketiciler bayiye gitmeden platform üzerinden kredi başvurusu yapıp sıfır otomobilini istediği adresten teslim alabilecek. arketten peynir ekmek alır gibi otomobil almak ister miydiniz? Ya da internetten bir tıkla aracınız kapınıza gelse ne derdiniz? Ferrari ve Maserati'nin Türkiye'de resmi distribütörü olan FerMas'ta uzun süre yöneticilik yapan Ferhat Albayrak, Türkiye'nin en büyük sanal showroom'u Minoto ile olmaz denen şeyi yapmış. Artık Minoto'ya gelenler dakikalar içerisinde sıfır otomobil sahibi olabilecek. Sadece kredi konusunda yasal düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Hedef ise yılda 25 bin adet satış.

Minoto ismi 'minimum efor, maksimum oto'dan geliyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında faaliyete geçen platformda 70'ten fazla bayinin sıfır kilometre otomobilleri sergileniyor. Bayiler için önemli bir satış kanalı oluşturmayı amaçlayan Minoto, perakende satış noktasında da otomotiv pazarına ciddi bir hareketlilik getirmeyi hedefliyor.

Dijitalleşme ile birlikte tüketicilerin satın alma davranışının da değişmeye başladığını belirten Ferhat Albayrak "İnsanlar artık showroomlara araç beğenmek için değil teslim almak için gidiyor. Bir tüketicinin showroom ziyaret sayısı bundan 15 yıl önce sekiz iken beş yıl önce dörde düşmüş. Şu an ise 1,2 civarında. Diyelim ki, otomobil almak için bir kaç tane markayı belirliyorsunuz. Ama aklınıza o sırada diğer markalar gelmiyor. Biz Minoto olarak bayilerdeki araçların stok ve fiyat bilgisini veriyoruz ve müşteri ile bayinin aracısız şekilde irtibata geçmesini sağlıyoruz. Müşterinin bayi bayi gezmesine gerek kalmıyor. Normalde üç markaya bakarken Minoto sayesinde 25 markaya bakabiliyor. Sedan mı Pick-up mı yoksa HB mi alternatifler sunuyoruz. İlla İstanbul'dan alması da gerekmiyor. Oturduğu yerden Ankara ya da Diyarbakır'daki bir bayiden alabiliyor" dedi.

ARACINIZ NE KADAR YAKIYOR?

Platform üzerinden araç karşılaştırması yapabildiğine dikkat çeken Albayrak, aracın yakıt performansını da ölçebildiğini söyledi. Albayrak "Türkiye'de bir araç ortalama 14 bin km yakıt harcıyor. Aracın kontağını çevirdiğiniz anda bir sene boyunca harcayacağınız masraf belli. Biz otomobilin ne kadar yakıt tükettiğini hesaplıyoruz. MTV, trafik sigortası hepsini hesaplıyoruz. Dolayısıyla aynı parayla alacağınız bir aracın maliyetin 6 bin lira diğerinin 15 bin lira olabilir. Böylece tüketicinin daha doğru bir seçim yapmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

İKİNİ EL DE SATACAK

Aylık 100 bin tekil ziyaretçiye ulaştıklarını ifade eden Albayrak, şu an 25 marka ve 70'in üzerinde bayi ile hizmet verdiklerini bildirdi. Yıl sonuna kadar 750 bayiye ulaşmak istediklerini dile getiren Albayrak, 7-8 marka ile görüştüklerini söyledi. Albayrak ayrıca ikinci el satışlarına başlayacaklarını belirterek şunları kaydetti: Bu yılın ilk çeyreğinde yetkili servislerin ikinci el araçlarının satışına başlayacağız. Tüketici ikinci el ile sıfır araçları karşılaştırabilecek. Yemeksepeti örneğini otomobile taşımak istiyoruz. Yurt dışında ise Avrupa ve Orta Doğu'ya yayılmak istiyoruz. Tabi bu uzun bir süreç. Çoğu startup'ın yaptığı bir yanlışı yapmak istemiyoruz. Önce sağlam yerelleşip sonra globalleşmek istiyoruz.

Sistem nasıl işliyor?

- Albayrak sistemin işleyişi hakkında şu bilgileri verdi:

Platforma giren müşteri önce alacağı otomobili belirliyor. Ardından kredi kartı ile arabanın yüzde biri kadar kapora ödeyerek aracı ayırtıyor. Bundan sonra ise kredi devreye giriyor. Türkiye'de satılan otomobilin yüzde 90'dan fazlası kredi ile satılıyor. Biz de Garanti ve İş Bankası ile anlaştık. Üçüncü bir banka ile de ön anlaşma yaptık. Bir kaç tane de finans kuruluşu var. Amacımız anında online otomobil kredisi verebilmek. Ancak bu özelliği devreye almak için yasal mevzuat gerekiyor. Bu sene içerisinde yasanın çıkmasını bekliyoruz. Yıl sonunda kredili satış yapmayı hedefliyoruz. Son aşama ise teslimat. Arabayı alan kişinin söylediği lokasyona aracı çekiciyle götüreceğiz. Bu konuda Türkiye'nin en büyük lojistik firmasıyla anlaştık.

Yerli otomobil online satılmalı Yeri otomobil TOGG'un satışını yapmak istediklerini dile getiren Albayrak "TOGG ile görüşmelerimiz oldu. Ancak yerli otomobilin satış politikası henüz belli değil. Sene sonunda stratejimiz belli olacak dediler. O zaman oturup yeniden konuşacağız. Ancak yerli otomobilin konvansiyonel bir bayi yapısı olmayacağını düşünüyorum. Satış da online olacak. Biz de bunun parçası olmak istiyoruz" dedi.

Randevu al, test et

Kullanıcılar aplikasyon üzerinden test sürüşü için randevu alabiliyor. Ayrıca Minoto'nun YouTube kanalı üzerinden test videolarını izleyerek bilgi edinebiliyorlar. Blog üzerinden de otomobil teknolojileri üzerine yeni bilgilere ulaşabiliyor.

Ömer Temür