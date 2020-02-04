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Zam gelince Avrasya tüneli boş kaldı

Tatilin bittiği, okulların açıldığı ilk gün İstanbul'daki sürücüler, geçiş ücreti 36 lira 40 kuruş olan Avrasya Tüneli yerine, köprü ve arabalı vapura yöneldi, trafik felç oldu. Tüketici dernekleri, fiyat artışının sözleşmeyi aştığını ve gözden geçirilmesini istiyor.
 04 Şubat 2020 07:32
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Zam gelince Avrasya tüneli boş kaldı

Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretlerine 1 Şubat'ta zam yapılmıştı. Yüzde 56'lık artışla geçiş ücreti otomobiller için 36 lira 40 kuruş, minibüsler için 54 lira 70 kuruş olmuştu. Daha önceden tek yön geçiş ücreti otomobiller için 23 lira 30 kuruş, minibüsler için 34 lira 90 kuruş olarak uygulanıyordu. Yeni fiyat tarifesinin ilk mesai gününde, geçiş yapan araç sayısının azaldığı gözlendi. Okulların da açıldığı ilk gün araçların Boğaz köprülerine ve arabalı vapura yönelmesi üzerine, şehir içi trafiği kilitlendi.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu; ücretlerin Aralık 2016'da 15 TL'den başladığını, Ocak 2017'de 16,60 TL'ye, Temmuz 2018'de 23,30 TL'ye yükseldiğini, yerel seçimlerden önce ise zammın engellendiğini hatırlattı. Yüzde 12'lik enflasyona rağmen yüzde 56'lık fiyat artışının yüksek olduğunu anlatan Ağaoğlu "Ben haberi ilk gördüğümde inanmadım, sosyal medya yalanı zannettim. Ancak resmi açıklamayı görünce şoke oldum. Normalde işletmeci ile yapılan anlaşma 4 ABD doları+yüzde 8 KDV şeklinde. Bu, yaklaşık 26 TL'ye denk geliyor. Yani 36,40 kuruşluk son fiyat, olması gerekenin çok üzerinde. Kur şokundan söz ediyoruz sürekli, aslında burada 26 TL'nin de fazla olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Avrasya için ayda 2,1 milyon araç garantisi verilmişti. Son rakamlara göre ortalama rakam 1,5 milyon civarında bulunuyor. Ancak tünelin sağladığı çevre ve yakıt gibi diğer faydaları 2,5 milyar tl'yi geçti.

ZAMLARI TETİKLER

Bir aracın çift yön Avrasya Tüneli'nden geçiş maliyetinin günlük 72 lira 80 kuruş olduğunu belirten Ağaoğlu, şöyle devam etti: Aylıkta neredeyse asgari ücrete denk geliyor. Pazartesi sabahı, ilk iş günü, okullar açılmış... Anadolu Yakası'ndaki durumu inceledik, otomobiller 70-80 km/sa. hızla tünele giriyor. Bu mümkün mü? Trafik yoğunluğu Göztepe'ye kadar geliyordu normalde. Geçen araç sayısı çok azaldı. Birkaç araca sorduk; çoğunlukla şirket, nakliye ve servis araçları... Yani artan maliyetler gider gösterilecek, böylece daha az vergi ödenecek. Bu araçların sahibi olan işletmeler, mal ve hizmetlerine zam yapacaklar. Düşünsenize servis araçları 54 lira 70 kuruşa geçecek. Bu maliyet velilere yansıyacak. Geçen araç sayısının azalması, Hazine'ye de daha fazla garanti ödemesi yükü çıkaracak. Görüldüğü gibi kazanan yok!. Bu hizmet birileri kolay kazansın diye değil, şehir içi trafiği rahatlatmak için yapıldı. Gözden geçirilmesi gerekiyor.
Türkiye
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