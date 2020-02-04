İzmir'de esnafa FETÖ operasyonu: 54 gözaltı
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasında yer alan 54 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı
|04 Şubat 2020 08:09
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İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasında yer alan 54 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün esnaf ve iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.
Aleyhlerinde ihbar, beyan, Bankasya hesap artışı, KHK ile kapatılan dernek ve sendika üyeliği gibi deliller olan, ayrıca 43'ü hakkında örgütün sözde mütevellisi olduklarına dair ifadeler bulunan toplam 54 şüpheliyi yakalamak amacıyla İzmir merkezli İstanbul, Aydın, Kütahya ve Denizli illerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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