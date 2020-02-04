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Beşiktaş'ın itiraz detayları: Hükmen galip ilan edilmeliyiz

Beşiktaş, IFAB Oyun Kurallarına göre kural ihlali yapıldığını savunarak, 2-1 yenildikleri maç için "Hükmen galip ilan edilmeliyiz" derken, aksi halde ise tekrar istedi.
 04 Şubat 2020 08:13
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Beşiktaş'ın itiraz detayları: Hükmen galip ilan edilmeliyiz

Beşiktaş, ligde Göztepe'ye 2-1 yenildiği maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuştu. Siyah-beyazlılar, skor 1-1 iken Tylor Boyd'un başına gelen top yüzünden maçın durmasından sonra hakemin oyunu tekrar başlattığı sırada Atiba'nın uyarısına rağmen topu rakibe vererek kural hatası yaptığını ve bu pozisyonun devamında da Göztepe'nin ikinci golünü bulduğunu belirterek maça itiraz etmişti.

Beşiktaş, oyun durmadan topa son dokunan ismin Beşiktaşlı Douglas olduğunu vurgulayarak, IFAB Oyun Kurallarına göre topun kendilerine verilmesi gerektiğini de vurguladı.

ÖNCE KURAL HATASI KABUL EDİLSİN

Siyah-beyazlıların verdiği dilekçede ise konu ile ilgili görüntüler ve kurallar ayrıntılı olarak yer alırken, TFF'den kural hatasının yapıldığının kabulü istendi ve üç seçenek sunuldu. Buna göre siyah-beyazlılar, müsabakanın 2-1 olan sonucunun tescil edilmemesini ve kural hatasının sonuca etki etmesinden dolayı Beşiktaş lehine 3-0 galibiyet kararı verilmesini istedi. Bu talebin kabul edilmemesi halinde ise kural hatasının gerçekleştiği dakikadan itibaren, skor 1-1 devam ederken tekrar edilmesine veya müsabakanın yeniden oynanmasına karar verilmesini talep ettiler.

BEŞİKTAŞ TFF'DEN CEVAP BEKLİYOR

Göztepe maçı için itiraz dilekçesini 28 Ocak'ta TFF'ye veren Beşiktaş, bir an önce cevabını bekliyor.

ATİBA'YI BİLE DİNLEMEDİ

Beşiktaş'ın itirazında önemli konu başlıklarından biri de Atiba'nın hakem Hüseyin Göçek'i başlama atışı öncesi uyarması... Hüseyin Göçek'in buna rağmen topu Göztepe'ye vermesinin de kural hatasına yol açan yanlış bir karar olduğu vurgulandı.

Kaynak:Sabah
Sabah
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