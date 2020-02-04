'Anestezi Teknikeri Ayşe'yi Fentanil ilacı öldürdü'

EMNİYET'TEN 'BEKÇİ MAAŞLARI'NA İLİŞKİN AÇIKLAMA Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada bekçi maaşlarına yönelik iddialara açıklama yaptı. EGM, göreve yeni başlayan lise mezunu bir bekçinin 4 bin 527 TL ücret aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Medyada yer alan maaş hesaplamalarında çarşı ve mahalle bekçileri ve polisler için evli ve iki çocuğu olan personel maaşlarının, diğer meslek gruplarında ise bekar olan personel maaşlarının esas alındığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, değişik meslek gruplarına ödenen birtakım ek ödemelerin maaş hesaplamalarına dahil edilmediği görülmektedir." denildi.