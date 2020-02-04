'Anestezi Teknikeri Ayşe'yi Fentanil ilacı öldürdü'
|04 Şubat 2020 08:11
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Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25), 29 Temmuz'da erkek arkadaşı olan anestezi uzmanı doktor Özgür Tarhan'ın (46) evinde ölü bulunmasına ilişkin görülen davanın üçüncü duruşması öncesinde Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca düzenlenen rapor dava dosyasına girdi.
Raporda, Karaman'ın vücudunda bulunan Propofol ve Fentanil ilaçlarının uyuşturucu veya uyarıcı madde kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı ifade edildi.
Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre genç kızın kanında bulunan Fentanil ilacının da öldürücü düzeyde olduğu kaydedildi. Karaman ailesinin avukatı Tolga Beyendi, "Fentanil isimli ilacın kandaki miktarının ölümcül düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Yani Ayşe'nin ölümüne sebep olan ilaç bu ilaçtır" dedi.
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