Ekonomide 2020'ye güçlü başlangıç

Kur saldırısının etkilerini, dengelenme sürecinde alınan önlemlerle atlatıp büyüme patikasına geri dönen Türkiye, 2020'ye de güçlü bir başlangıç yaptı. Büyümenin en önemli öncü göstergelerinden olan İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 22 ay sonra ilk kez büyümeye işaret ederken, ihracatta da Cumhuriyet tarihinin ocak ayı rekoruna imza atıldı.

ÇARKLARIN DÖNÜŞÜ HIZLANDI

Aralıkta 49.5 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat PMI, ocakta 51.3'e yükselerek son 22 aylık dönemde ilk kez eşik değer olan 50'nin üzerine çıkarak, sektörün faaliyet koşullarında iyileşmeye işaret etti. Talepteki iyileşme, ocak ayında yeni siparişlerin büyüme bölgesine geçmesini sağladı. Yeni ihracat siparişleri de artış kaydederek 5 aylık düşüş trendini sona erdirdi. Yeni siparişlerin yeniden artışa geçmesi, imalatçıların üretimi üst üste üçüncü ay genişletmesini sağladı. Yeni siparişlerde olduğu gibi üretimdeki artış da iki yıla yakın bir dönemin en yüksek oranında gerçekleşti.

İSTİHDAM 1.5 YILIN ZİRVESİNDE

İstihdamda da, son 3 ayın ilk artışını kaydetti. Anket katılımcıları, yeni projeler ve iş genişletme planları nedeniyle ortaya çıkan ek kaynak ihtiyacının yeni işe alımları hızlandırdığını belirtti. Satın alma faaliyetleri güçlü düzeyde ve Şubat 2018'den beri gözlenen en yüksek hızda arttı. IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, ocak ayı PMI verilerinin, Türk imalat sektörünün 2020 yılına olumlu bir başlangıç yaptığına işaret ettiğini söyledi.

ÜRETİME DAYALI BÜYÜME

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyümenin öncü göstergelerinden İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin ocakta 51.3'e yükseldiğini belirterek, "2020'ye özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk" ifadesini kullandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen yılın tüm göstergelerde beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatıldığına dikkati çeken Berat Albayrak, "2020'ye özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk" değerlendirmesinde bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "2020, üretimi ve istihdamı artıracak politikalarla güçlü büyümeyi yakalayacağımız bir yıl olacak" diye konuştu.

İHRACATTA TARİHİ REKOR

Geçtiğimiz yıl ekonomideki toparlanmanın ana unsurlarından olan ihracat, 2020'ye de hızlı başladı. Ocak ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.1 artarak 14 milyar 765 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayı ihracat verilerinin açıklandığı toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu rakamın, Cumhuriyet tarihindeki en yüksek ocak ayı ihracat rakamı olduğunu bildirdi. Küresel ekonomideki zayıf seyre rağmen yılın ilk ayındaki dış ticarete ilişkin verilerin, Türkiye ekonomisindeki canlanmanın güçlenerek devam ettiğine işaret ettiğini vurgulayan Pekcan, "Dış ticarette 2019'daki başarılı performansımızı 2020'de de aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

174 ÜLKEYE TL İLE SATIŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise 12 aylık ihracatın 181.6 milyar dolara çıktığını vurguladı. Ocak ayında ihracat ailesine bin 449 firmanın katıldığını dile getiren Gülle, "Ocak ayı içerisinde toplam 38 bin 165 firmamız ihracat gerçekleştirdi. Ocak ayının lideri, 2.4 milyar dolarlık ihracat ile otomotiv sektörümüz oldu" dedi. İsmail Gülle, Türk Lirası ile açılan beyannamelere göre, 174 ülkeye toplam 4,4 milyar TL tutarında ihracat gerçekleştirildiğini, 6 bin 404 firmanın ihracat işlemlerinde Türk Lirası'nı tercih ettiğini söyledi.

SANAYİDE HIZLI TOPARLANMA

* PMI 22 ay sonra büyümeye işaret etti.

* Yeni siparişler büyüme bölgesine geçti.

* İhracat siparişlerinde 5 aylık düşüş sona erdi.

* İstihdam 3 ayda ilk kez artarak 1.5 yılın zirvesinde gerçekleşti.