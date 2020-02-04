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FETÖ'nün ABD'deki okulu, LGBT pilot eğitimi için gönüllü oldu

Bölgede yaşayan Müslüman ve Hristiyan birçok ebeveyn, söz konusu müfredatın uygulanmasına karşı tepkilerini dile getirdi
 04 Şubat 2020 08:34
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FETÖ'nün ABD'deki okulu, LGBT pilot eğitimi için gönüllü oldu

ABD'nin New Jersey eyaletinde geçen yıl kanunlaşan ve bu yıl pilot uygulamasına başlanacak olan LGBT müfredatı eğitimi için Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı olduğu bilinen Bergen Art and Science Academy de başvuru yapan okullar arasında yer aldı.

Kamuya açık kaynaklardan AA muhabirinin derlediği bilgilere göre FETÖ'nün New Jersey'deki bir okulu, eyalette zorunluluk kapsamına giren lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel (LGBT) müfredatının test edileceği okullar arasına girdi.

Pilot uygulama için eyalet çerçevesinde kendi isteği ile başvuru yapan 50 okul arasından seçilen 12 okulun belirlendiği listede, FETÖ bağlantılı Bergen Art and Science Academy isimli sözleşmeli (charter) okul da yer aldı.

Kendi tabanına karşı muhafazakar bir yaşam algısı empoze eden FETÖ'nün ABD'de, kendi takipçilerinin çocuklarının da eğitim gördüğü sözleşmeli okullarında LGBT pilot eğitimi vermek için gönüllü olması tepkiyle karşılandı.

- Müslüman ve Hristiyan ebeveynler tepki gösterdi

Öte yandan, geçen yıl yürürlüğe girmesine rağmen 2020-2021 yılının orta ve lise müfredatlarında ilk defa şubat ayında test edilecek olan LGBT eğitimi, bölgedeki Müslüman ve bazı Hristiyan grupların tepkisini çekti.

Çok sayıda Müslüman ve Kıpti Hristiyan ebeveyn, geçen hafta yapılan Jersey City Eğitim Kurulu toplantısına katılarak eyalet tarafından zorunlu tutulan LGBT müfredatının uygulamasını kınadı.

Çocuklarının böyle bir eğitim almasını istemeyen veliler bu uygulamanın Amerikan Anayasasının, özgürlükler ve sınırları konusunda tanımlama yapan Birinci Ek Maddesine karşı olduğu gerekçesi ile kaldırılmasını talep eden bir bildiriyi toplantıda yetkililere sundu.

New Jersey'de St. George & St. Shenouda Kıpti kilisesi papazı Thomas Nashed ise toplantıda yaptığı konuşmada, "Müfredatı eleştirenler başkalarına nasıl yaşaması gerektiğini anlatmaya çalışmıyorlar. Fakat, bu uygulamanın bir tür LGBT telkini olduğunu düşünüyorlar." dedi.

- FETÖ'nün iLearn Schools şirketine bağlı

Bergen Arts & Science Charter School, Kuzey New Jersey'de FETÖ tarafından işletilen iLearn Schools Inc. isimli şirkete bağlı olarak faaliyet gösteriyor.

Kuruluşun İLearnschools.org isimli resmi web sayfasında Bergen Arts & Science Academy ile birlikte, aynı isim altında, Kuzey New Nersey'de 4 (Bergen, Passaic, Paterson, Hudson) ve New York City'nin Bronx şehrinde 1 tane olmak üzere toplam 5 ayrı Charter School işletmesine sahip olduğu görülüyor.

New Jersey eyaletinde faaliyet gösteren Amerikan gazetelerinde önceki yıllarda, iLearn okullarının FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilişkisi olduğu üzerine yazı dizileri çıkmış, ayrıca, yine bu okul zincirine bağlı Paterson Art & Science Charter School Direktörü Danny Necimo (Doğan Neciomoğlu) hakkında, okulda çalışan bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile dava açıldığı haberleri yayılmıştı.
Anadolu Ajansı
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