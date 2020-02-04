Konya'da 'mahrem imam' operasyonu: 50 gözaltı
Konya merkezli 22 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
|04 Şubat 2020 08:43
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