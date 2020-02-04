Yaşlılar mesai saatlerinde toplu taşımaya ücret ödeyecek
|04 Şubat 2020 09:02
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Belediye ve demiryollarına ait şehir içi toplu taşıma araçlarından indirimli ya da ücretsiz yararlanan 60 ve 65 yaş üstü vatandaşların mesai yoğunluğunun yaşandığı sabah ve akşam saatlerinde bilet parası ödemelerini zorunlu hale sokacak yeni bir yasa geliyor.
Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, AK Parti tarafından hazırlanan; emlak vergilerine, suya, çevre temizlik vergisine, konut sigortasına ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne çeşitli oranlarda zam yapılmasını öngören taslak düzenlemeden 60 yaş üstü vatandaşların şehir içi seyahatlerine yönelik yeni düzenleme geliyor.
Yakında Meclis'e sunulması beklenen taslak düzenlemenin yasalaşması halinde mesai başlangıç ve bitiş saatlerine yakın saatlerde 60 ve 65 yaş üstü vatandaşlar bu araçlara indirimli ya da ücretsiz binemeyecek. Bu araçları zorunlu olarak kullanmaları gerektiğinde ise 'tam bilet' parası ödeyecekler.
10.6 milyon vatandaşı ilgilendiriyor
Hesaplamalara göre, memur kenti olarak da bilinen başkent Ankara'da sabah mesai yoğunluğu 07:00-09.30 saatleri arasında, akşam ise 16:00 ile 20:00 saatleri arasında yaşanıyor. İstanbul'da ise bu yoğunluk daha uzun sürelere yayılabiliyor.
TÜİK'e göre, 60-64 yaş arasında 3 milyon 446 bin, 65 yaş üstünde de 7 milyon 186 bin olmak üzere toplam 10 milyon 632 bin vatandaşımız bulunuyor.
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