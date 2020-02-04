Tarık Çamdal asgari ücrete transfer oldu
|04 Şubat 2020 09:07
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Ajansspor'da yer alan habere göre
TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un ara transfer döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği Tarık Çamdal'ın Mavi Lacivertli takımdan alacağı ücret belli oldu.
Futbol kariyerinde Eskişehirspor, Galatasaray ve Antalyaspor formalarını giyen Tarık Çamdal'ın Adana Demirspor'dan kazanacağı ücret futbol kamuoyunda bir hayli şaşkınlıkla karşılandı.
YATTIĞI YERDEN DÜNYALARI KAZANMIŞTI
2014/15 sezonu öncesinde Eskişehirspor'dan Galatasaray'a 4 milyon 750 bin Euro karşılığında transfer olan Tarık Çamdal, Sarı Kırmızılı takımda 5.5 milyon Euro civarında ücret kazanmıştı ve yedek kulübesine hapsolmuştu.
''TARIK ÇAMDAL İLE ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN ANLAŞTIK''
Ajansspor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Tarık Çamdal ile asgari ücret üzerinden anlaştık. Tarık Çamdal boş mukaveleye imza attı. Uğur Hocamız oynatmak isterse oynatır. Hocamız ne derse o." dedi.
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