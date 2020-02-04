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Gıdanın payı azaldı davlumbaz sepete girdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon sepetini güncelledi. Davlumbaz, çocuk taytı sepete dahil edilirken, aspiratör ve fotoğraf makinesi ise kapsam dışına çıkarıldı. TÜFE sepetinde gıdanın payı yüzde 23.29'dan yüzde 22.77'ye indirildi.
 04 Şubat 2020 09:20
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Gıdanın payı azaldı davlumbaz sepete girdi

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, 2020'de 28 bin 19 iş yeri ve 4 bin 274 konuttan 553 bin 64 fiyat derlenecek. TÜFE kapsamında fiyat derleme periyodu, fiyat hareketliliği yüksek ürünlerde daha sık aralıklarla yapılıyor. Ayda bir defa yapılan fiyatların derleme sıklığı ikiye çıkarıldı.

Günlük takip

Yeni düzenlemeye göre, taze sebze ve meyve, tüp gaz, LPG, futbol maçına giriş ücreti ile seçilmiş gıda ürünlerinde haftada 1 kez, ayda 4 defa olarak belirlendi. Sigaralar, benzin-mazot, altın fiyatlarında günlük, bunların dışındaki tüm madde çeşitlerinde ayda iki kez derleme yapılacak. Dana, kuzu, tavuk etleri, süt, yoğurt, beyaz peynir, yumurta, margarin, ay çiçek yağı, zeytin, toz şeker, çay, taze meyve ve sebze fiyatları ayda 4 kez derlenecek.

TÜİK kamu veri tabanı standardını geliştirdi

Veri derlemede kullanılan idari kayıtları standartlaştıran yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yaptıkları iş ve işlemlerin yer aldığı kayıtların, veri tabanlarına belirli, sistematik ve standart tanımlamalarla tutulması ve kategorize edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan, 'İstatistiki Sınıflamalar Yönetmeliği' 28 Ocak 2020 tarihinde yayımlandı. İlk etapta TÜİK yönetmelikte en yaygın kullanılan teknik sınıflamalara yer verdi. Değişiklikle ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

Böyle bir yönetmeliğe ve sınıflamaya neden ihtiyaç duyuldu?

Kamu kurumları yaptıkları işleri ve işlemleri kaydederken birbirlerinden farklı kodlar kullanıyor bu da kayıtların derlenmesini zorlaştırıyordu. İdari kayıtlardan ulaşılamayan veriler için daha önce beyan ve anket yöntemi kullanılıyordu.

Yeni yönetmelik ile ne değişecek?

Bundan sonra bütün kamu kurumları veri sınıflamasında aynı kodları kullanacaklar. Böylece aynı nitelikteki iş ve işlemlere ilişkin verilerin derlenmesi daha kolay ve uyumlu olarak yapılabilecek. Bu sayede bilgi derleyen kurumlar arasında veri uyumsuzlukları ortadan kalkacak. Farklı bilgileri birleştirebilen kayıtlar daha geniş kapsamlı bilgiye hızlı ulaşımın yolunu açacak

Yeni yönetmelik ne fayda sağlayacak?

Üretilen istatistik veritabanı zenginleşecek. TÜİK daha kapsamlı yeni istatistikler üretebilecek. Ortak sınıflamaların kullanılmasıyla birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir, daha uygun bilgi üretilebilecek. İstatistik oluşturmadaki işgücü ve maliyet azalacak. İstatistiklerde beyan ve anketlerin oranı düşecek. Gerek kamu gerek özel sektöre ait kayıtlara sağlıklı ulaşamama ve olası veri kayıplarını önlemek amacıyla yapılan bu tasnifleme çalışması karar alıcılar için daha kolay veri üretimi sağlayacak.

Üretici fiyatları % 15.71 arttı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta % 1.35, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) % 1.84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon TÜFE'de % 12.15, yurt içi üretici fiyatlarında % 8.84 oldu. 12 aylık ortalamalarda, tüketici fiyatları % 14.52, yurt içi üretici fiyatları % 15.71 arttı.

Kira artış oranı yüzde 14.52

2020 yılı ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranları da belli oldu. 12 aylık TÜFE ortalaması olan yüzde 14.52 ortalaması, 2020 Şubat ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak. Açıklanan bu oranın üstünde kira artışı yapılamıyor.
Milliyet
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