750 engelli öğretmen alımı için başvurular başladı
Milli Eğitim Bakanlığı 750 engelli öğretmen alımı için başvuruları almaya başladı
|04 Şubat 2020 09:32
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Milli Eğitim Bakanlığı 750 engelli öğretmen alımı için başvuruları almaya başladı.
Engelli öğretmen alımına başvurular 7 Şubat'ta sona erecek. atamalar ise 11 Şubat'ta yapılacak.
Başvuru yapmak için tıklayınız.
750 engelli öğretmen alımı için tercih yapacak adayların yazışmaları için TIKLAYINIZ
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