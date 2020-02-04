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Türkiye'de nüfusu en az olan 5 il

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de nüfusu en az olan il Tunceli oldu. Tunceli'yi Bayburt izledi
 04 Şubat 2020 10:05
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Türkiye'de nüfusu en az olan 5 il

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de nüfusu en az olan il Tunceli oldu. Tunceli'yi Bayburt izledi.

Nüfusu en az olan il 84 bin 660 kişi ile Tunceli oldu

Tunceli, 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 84 bin 843 kişi ile Bayburt, 97 bin 319 kişi ile Ardahan, 142 bin 490 kişi ile Kilis ve 164 bin 521 kişi ile Gümüşhane takip etti.

Türkiye'nin toplam nüfusu belli oldu
Memurlar.Net
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