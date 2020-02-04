Jandarma ve Sahil Güvenlik öğrenci alımı için başvurular başladı
|04 Şubat 2020 10:07
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının erkek ve kadın muvazzaf/sözleşmeli astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erkek ve kadın sözleşmeli astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular bugünden itibaren 21 Şubat saat 16.00'ya kadar yapılabilecek.
Başvurular sadece, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
Adayların Jandarma Genel Komutanlığı için kılavuzda belirtilen lisans veya ön lisans bölümlerinden, Sahil Güvenlik Komutanlığı için ön lisans bölümlerinden mezun olması veya kayıt tarihi olarak belirlenen 4 Ağustos 2020'e kadar mezun olabilecek durumda olmaları gerekiyor.
Jandarma Genel Komutanlığı için lisans veya ön lisans mezunu adayların 27 yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanların ise 32 yaşını bitirmemiş olmaları isteniyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı için ön lisans bölümlerinden mezun olmuş adaylarda, 27 yaşını bitirmemiş olma şartı aranıyor.
Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazananların listesi ile sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adreslerinden ilan edilecek.
Detaylara, "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.dpb.gov.tr " adreslerinde yer alan "2020 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu" ve "2020 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşılabilir.
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