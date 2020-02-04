Borsa güne yükselişle başladı
|04 Şubat 2020 10:09
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Açılışta BIST 100 endeksi, 1.233,63 puan ve yüzde 1,03 değer kazanarak 120.476,43 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,55 ve holding endeksi yüzde 0,90 yükseliş kaydetti.
Tüm sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.
BIST 100 endeksi, dün beklentilerin üzerinde artan enflasyon verisinin alımları sınırlamasıyla günü yüzde 0,09 artışla 119.242,80 puandan tamamladı.
Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişeler devam etse de çözüm bulunacağı ve küresel ekonomiye etkisinin çok büyük olmayacağı beklentilerinin risk iştahının artmasını sağladığını bildirdi.
Dünya genelinde açıklanan imalat sanayi verilerinin de tahminleri aştığına dikkati çeken analistler, Suriye ve Libya başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
Analistler, bugünün veri gündeminde, yurt içinde reel efektif döviz kuru ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin destek, 121.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.
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