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GATA'da 3'ü profesör, 8'i doçent 32 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı

FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3'ü profesör, 8'i doçent 32 şüpheliden 23'ü yakalandı
 04 Şubat 2020 10:10
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GATA'da 3'ü profesör, 8'i doçent 32 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), GATA Sağlık Bilimleri Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında profesörlerin de bulunduğu 32 şüpheliden 23'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu FETÖ'nün mahrem hizmetler yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen GATA Sağlık Bilimleri Üniversitesi personeli 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17'si görevde bulunan aralarında profesör ve doçentlerin de yer aldığı 32 şüpheliyi gözaltına almak için 7 ilde operasyon düzenledi.

Şüphelilerden 23'ünün gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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