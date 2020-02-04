Elazığ'da jandarmadan engelli depremzedeye sürpriz
|04 Şubat 2020 10:01
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Elazığ'da, engelli çocuğu da bulunan 8 kişilik depremzede ailenin yüzü jandarmanın desteğiyle güldü.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardında ailelerin yaraların sarılması için başta köyler olmak üzere, birçok yerde yoğun çaba gösteren İl Jandarma Komutanlığı, şehir merkezindeki ailelere de yardım elini uzatıyor.
Aksaray Mahallesi'nde yaşayan Tekocak ailesine ait tek katlı evin depremde çöktüğünü öğrenen jandarma, aileye sürpriz yaptı.
Getirdikleri çadırı evin bahçesine kuran Mehmetçik, içerisine ihtiyaç ve gıda malzemeleri yerleştirdi.
Ailenin, arasında engelli Samet'in de yer aldığı çocuklarına yönelik etkinlik düzenleyen ekipler, deprem travmasından uzaklaşmalarına katkıda bulundu. Bu kapsamda engelli Samet Tekocak'a üniforma giydiren ekipler, araçla şehir turu attırdıktan sonra kardeşleriyle geçici olarak kalacakları çadıra getirdi.
Jandarma personelinin yaptığı sürpriz, başta Samet olmak üzere aile bireylerini sevindirdi.
Tekocak ailesi de zor günlerinde kendileriyle yakından ilgilenen jandarma ekibine teşekkür etti.
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