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Ocak ayında 7 bin 998 operasyonda 88 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'İç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında 7 bin 998 operasyonda 88 terörist etkisiz hale getirildi.'
 04 Şubat 2020 10:44
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Ocak ayında 7 bin 998 operasyonda 88 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: İç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında 7 bin 998 operasyonda 88 terörist etkisiz hale getirildi.
Anadolu Ajansı
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