Ocak ayında 7 bin 998 operasyonda 88 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'İç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında 7 bin 998 operasyonda 88 terörist etkisiz hale getirildi.'
|04 Şubat 2020 10:44
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Perinçek gülerek 'şehit vermeden olmaz' dedi tepki çekti
04 Şubat 2020 09:08
|Belediye çalışanlarına hakarette CHP, SP ve İYİ Parti sessiz
04 Şubat 2020 07:16
|Türkiye'nin cevabı ağır oldu: 54 hedef vuruldu
04 Şubat 2020 07:05
|Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
04 Şubat 2020 06:29
|ABD'den Türkiye'ye taziye ve destek mesajı
04 Şubat 2020 04:48
|Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi
04 Şubat 2020 02:42
|4 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
04 Şubat 2020 00:03
|Bakan Soylu toplanan bağışı açıkladı: İşte o rakam
03 Şubat 2020 23:46
|ABD'de Halk Bankasının temyiz başvurusu kabul edildi
03 Şubat 2020 23:34
|Bakan Akar: 8 şehidimiz var
03 Şubat 2020 23:23