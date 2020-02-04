Orta Karadeniz için fırtına, kuvvetli sağanak ve kar uyarısı
|04 Şubat 2020 10:55
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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz için fırtına, kuvvetli sağanak, kar yağışı ve soğuk hava uyarısında bulundu.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde şiddetli sağanak, rakımın yüksek olduğu bölgelerde de karla karışık sağanak beklendiği belirtildi.
Samsun, Amasya, Ordu ve Tokat'ta ise Perşembe gününden itibaren kuvvetli sağanak, rakımı bin metrenin üzerindeki bölgelerde yoğun kar beklendiği kaydedildi.
Yağışlı havanın Pazar günü akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceği öngörüldü.
Kuvvetli lodos nedeniyle Çarşamba ve Perşembe günleri sobadan kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmelerine, çatı uçmasına, ağaç ve direklerin devrilmesine, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalara, don ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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