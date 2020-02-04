Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kanal İstanbul'da ilk kazma bu yıl
Bakan Cahit Turhan Kanal İstanbul'da ilk kazmanın bu yıl vurulacağını belirtti
|04 Şubat 2020 10:57
|Yazdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal istanbul projesinde ihale aşamasına gelindiğini belirtti ve "Bu yıl içerisinde ilk kazmayı vuracağız" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Turhan "İstanbul Havalimanı ilk yılında garanti edilen yolcu sayısını geçti.Kamuya 22,4 milyon euroluk ödeme yapılacak" dedi
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'nün polis akademisi operasyonu: 12 gözaltı
04 Şubat 2020 11:08
|Twitter'a korsan saldırıda bulunanlar İran, İsrail ve Malezya'dan
04 Şubat 2020 11:00
|Halk otobüsü şoförü üstü kirli çocuğu indirdi!
04 Şubat 2020 10:49
|İzmir'de vahşet: Hamile kadın ve oğlu evlerinde ölü bulundu
04 Şubat 2020 08:22
|'Anestezi Teknikeri Ayşe'yi Fentanil ilacı öldürdü'
04 Şubat 2020 08:11
|Kartal'da halk otobüsü durağa daldı 3'ü ağır 5 yaralı
04 Şubat 2020 06:50
|Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 19 gözaltı
03 Şubat 2020 23:56
|İzmir'de eski vekilin oğlunun iş yeri kurşunlandı
03 Şubat 2020 20:11
|Üniversiteli Asiye'nin yasa boğan ölümü!
03 Şubat 2020 19:43
|Gezi Parkı davasında 6 polisin müdahilliğine neden karar verildiği belli oldu
03 Şubat 2020 18:53