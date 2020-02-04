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Kanal İstanbul'da ilk kazma bu yıl

Bakan Cahit Turhan Kanal İstanbul'da ilk kazmanın bu yıl vurulacağını belirtti
 04 Şubat 2020 10:57
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Kanal İstanbul'da ilk kazma bu yıl

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal istanbul projesinde ihale aşamasına gelindiğini belirtti ve "Bu yıl içerisinde ilk kazmayı vuracağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Turhan "İstanbul Havalimanı ilk yılında garanti edilen yolcu sayısını geçti.Kamuya 22,4 milyon euroluk ödeme yapılacak" dedi
Memurlar.Net
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