Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Twitter'a korsan saldırıda bulunanlar İran, İsrail ve Malezya'dan
Kullanıcıların telefon bilgilerine ulaşmaya çalışan bilgisayar korsanlarının; İran, İsrail ve Malezya'daki IP adreslerini kullandıkları tespit edildi
|04 Şubat 2020 11:00
|Yazdır
Sosyal paylaşım sitesi Twitter, devlet destekli olduğu tahmin edilen bilgisayar korsanlarının sahte hesaplarla kullanıcı bilgilerini ele geçirmeye çalıştığını açıkladı.
Twitter tarafından yapılan yazılı açıklamada, kullanıcıların telefon bilgilerine ulaşmaya çalışan bilgisayar korsanlarının; İran, İsrail ve Malezya'daki İnternet Protokolü (IP) adreslerini kullandıklarının tespit edildiği bildirildi.
Girişimin Twitter çalışanları tarafından kısa sürede tespit edildiği belirtilen açıklamada, bilgisayar korsanları tarafından kullanılan söz konusu hesapların askıya alındığı ifade edildi.
Açıklamada, kimlik bilgilerinin çalınıp çalınmadığını veya bilgileri çalınan kullanıcıların sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'nün polis akademisi operasyonu: 12 gözaltı
04 Şubat 2020 11:08
|Kanal İstanbul'da ilk kazma bu yıl
04 Şubat 2020 10:57
|Halk otobüsü şoförü üstü kirli çocuğu indirdi!
04 Şubat 2020 10:49
|İzmir'de vahşet: Hamile kadın ve oğlu evlerinde ölü bulundu
04 Şubat 2020 08:22
|'Anestezi Teknikeri Ayşe'yi Fentanil ilacı öldürdü'
04 Şubat 2020 08:11
|Kartal'da halk otobüsü durağa daldı 3'ü ağır 5 yaralı
04 Şubat 2020 06:50
|Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 19 gözaltı
03 Şubat 2020 23:56
|İzmir'de eski vekilin oğlunun iş yeri kurşunlandı
03 Şubat 2020 20:11
|Üniversiteli Asiye'nin yasa boğan ölümü!
03 Şubat 2020 19:43
|Gezi Parkı davasında 6 polisin müdahilliğine neden karar verildiği belli oldu
03 Şubat 2020 18:53