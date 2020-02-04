1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gram altın 303 lira seviyelerinde

Gram altın 303 lira, çeyrek altın 493 lira ve Cumhuriyet altını 2.016 liradan işlem görüyor
 04 Şubat 2020 11:12
Yazdır
Gram altın 303 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 düşüşle 303 lira seviyesinde bulunuyor.

Gram altın, dün, dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 303,4 liradan tamamladı.

Yeni güne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 303 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 493 lira, Cumhuriyet altını da 2.016 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.574,2 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine karşılık çözüm arayışlarının olumlu sonuçlanacağına dair beklentilerin artmasına paralel yükselen risk iştahının altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.

Öte yandan, Suriye ve Libya'daki gelişmelerin jeopolitik risk algısı açısından gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurları, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.586 doların direnç, 1.560 doların destek konumunda bulunduğunu, gram altında ise 300-305 lira bandının izleneceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar?
04 Şubat 2020 12:57		 Otomotiv pazarı ocakta yüzde 90 büyüdü
04 Şubat 2020 12:26
Otomobilde 'beyaz' tutkusu devam ediyor
04 Şubat 2020 11:15		 Gıdanın payı azaldı davlumbaz sepete girdi
04 Şubat 2020 09:20
Ekonomide 2020'ye güçlü başlangıç
04 Şubat 2020 08:31		 Belediyenin iştirak şirketi çitflik kurmuş
04 Şubat 2020 07:30
Yabancıların arsa alımı kolaylaşacak
04 Şubat 2020 07:21		 Belediye yetkilileri artık yargıya hesap verecek
04 Şubat 2020 06:11
Türkiye'ye gelen turist sayısı bir yılda yüzde 12 arttı
03 Şubat 2020 22:31		 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
03 Şubat 2020 14:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:57 - Çeyrek altın ne kadar?12:55 - CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, yeniden aday olduğunu açıkladı12:54 - 15 bin 584 sözleşmeli öğretmen kadroya geçti12:47 - Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 'deprem polikliniği' açıldı12:43 - Diyarbakır'da tek kolon üzerine 3 katlı bina12:42 - İçişleri Bakanlığından okul çevreleri ve servis araçlarında denetim12:40 - Kartal'da kaza yapan halk otobüsü sürücüsü gözaltında12:30 - Oyuncu Adnan Koç'a 16 yıl 8 ay hapis12:26 - Otomotiv pazarı ocakta yüzde 90 büyüdü12:20 - Felçli sanığın savunması evinde alındı
12:15 - AK Parti'den kadınlara 'online başvuru' çağrısı12:15 - ABD'de FETÖ okulu açma girişimi engellenebilir12:09 - Köpeğini otomobile zincirle bağlayarak sürükledi12:04 - 'Türkiye kendisine yönelik saldırıları tolere etmeyecek'12:03 - Gün ortası döviz fiyatları11:57 - Kanal İstanbul'da ilk kazma bu yıl11:52 - HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu11:49 - 'Kızılayı, naylon bağışlarla lekeleyemezsiniz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin toplam nüfusu belli oldu
Yaşlılar mesai saatlerinde toplu taşımaya ücret ödeyecek
Tek tek Türkiye'nin 974 ilçesinin nüfusu
GİB ve VDK Başkanlığı'na atama yapıldı
Zam gelince Avrasya tüneli boş kaldı
Tarık Çamdal asgari ücrete transfer oldu
Perinçek gülerek 'şehit vermeden olmaz' dedi tepki çekti
GATA'da 3'ü profesör, 8'i doçent 32 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
Manisa'da 5 dakikada 5 deprem meydana geldi
Türkiye'de nüfusu en az olan 5 il
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
edaa,yılmazların en sevilen gelini olur musun 1
Yemekle beraber çay içmek 10
Alan var alamayan var 4
kına yakmak 2
Paleontolog 1
dizi önermek 3
Gittiği yere eli boş gitmemek 5
sosyal medyaya konan yemek fotoğraflarının buğulanması 6
02022020 9
kendinizi boykot etmek 2
SON İLANLAR
Tokat Niksar Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 4 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur Geçici 10 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Mataş 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları San. 16 İşçi Alacak
İstanbul Ağaç ve Pasaj Aş. 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam