FETÖ'nün 'Tokat il yapılanması'nda 16 şüpheliye gözaltı kararı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Tokat il yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
|04 Şubat 2020 11:14
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Tokat il yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün il yapılanmasıyla ilgili soruşturma çerçevesinde görevde bulunan 5 öğretmen ve 1 hemşirenin de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
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