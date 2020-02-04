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Otomobilde 'beyaz' tutkusu devam ediyor

Türkiye'de son 5 yılda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yarıdan fazlasını beyaz renkliler oluşturdu- Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 2015'te yüzde 63,2'si beyazken geçen yıl bu oran yüzde 53,8 olarak kayıtlara geçti
 04 Şubat 2020 11:15
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Otomobilde 'beyaz' tutkusu devam ediyor

Türkiye'de 2015-2019 döneminde otomobil alınırken en çok tercih edilen renk "beyaz" oldu. 5 yıllık dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yarıdan fazlası "beyaz" olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, 2015'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 19 milyon 994 bin 472 iken bu sayı geçen yıl yaklaşık yüzde 16 artışla 23 milyon 156 bin 975'e ulaştı.

Söz konusu dönemde trafiğe yıllık kaydı yapılan otomobillerin sayısında azalma gözlendi. 2015'te 746 bin 395 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirilirken bu sayı geçen yıl yüzde 48,2 azalarak 286 bin 748'e düştü.

Bu dönemde trafiğe kaydedilen otomobillerde "beyaz" renkliler sürekli ilk sırada yer aldı. 2015'te trafiğe kaydedilen otomobillerin yüzde 63,5'ini (471 bin 759), 2016'da yüzde 61'ini (455 bin 31) 2017'de yüzde 58,7'sini (435 bin 777), 2018'de yüzde 55,6'sını (292 bin 759) ve 2019'da yüzde 53,8'ini (208 bin 47) beyaz otomobiller oluşturdu. Böylece 2015-2019 döneminde trafiğe kaydı yapılan 3 milyon 147 bin 354 otomobilin, yarıdan fazlasına karşılık gelen 1 milyon 863 bin 373'ünün "beyaz" olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde araba alanların beyazdan sonra en çok tercih ettiği renkler ise sırasıyla gri, siyah ve kırmızı oldu.

Geçen yıl trafiğe kaydedilen otomobillerden 208 bin 47'si beyaz oldu. Bu rengi 93 bin 251 ile gri, 26 bin 5 ile siyah, 22 bin 455 ile kırmızı, 19 bin 838 ile mavi otomobiller takip etti.

Son 5 yılda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renk dağılımları şöyle:

Renkler/Yıllar

2015

2016

2017

2018

2019

Toplam

746.395

746.074

741.902

526.235

386.748

Beyaz

471.759

455.031

435.777

292.759

208.047

Gri

111.054

118.527

136.220

114.003

93.251

Siyah

68.112

64.012

56.671

38.402

26.005

Kırmızı

42.919

47.185

42.543

29.503

22.455

Mavi

25.867

34.518

36.311

26.381

19.838

Kahverengi

16.579

11.428

9.732

7.316

4.580

Sarı

5.698

12.054

20.635

11.617

7.583

Yeşil

2.074

1.747

1.649

1.187

1.107

Turuncu

1.455

1.461

2.041

3.490

3.602

Diğer

878

111

323

1.577

280
Anadolu Ajansı
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