1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Merkez Bankası, Ocak ayı raporunu yayımladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre ocakta yıllık enflasyonu enerji dışındaki alt gruplarda gerilerken, enerji enflasyonundaki belirgin artışta ise bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkili oldu
 04 Şubat 2020 11:25
Yazdır
Merkez Bankası, Ocak ayı raporunu yayımladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,35 arttığını ve yıllık enflasyonun 0,31 puan yükselerek 12,15 olduğunu açıklamasının ardından, TCMB'nin "Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu" da yayımlandı.

Rapora göre, bu dönemde yıllık enflasyon enerji dışındaki alt gruplarda geriledi. Enerji enflasyonundaki belirgin artışta ise bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkili oldu. Bu dönemde gıda fiyatları mevsimsel olarak yüksek bir artış gösterse de grup yıllık enflasyonu baz etkisiyle geriledi. Temel mal ve hizmet gruplarında yıllık enflasyon sınırlı bir oranda gerilerken, temel mal enflasyonundaki düşüşü KDV indirimine bağlı olarak dayanıklı tüketim grubu sürükledi. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu görece yatay seyrederken, eğilimi bir miktar yükseldi.

"SAĞLIK VE EĞİTİMDE FİYAT GELİŞMELERİ DİKKAT ÇEKTİ"

Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre enerji, altın ve hizmet gruplarının katkıları sırasıyla 0,66, 0,06 ve 0,05 puan artarken, gıda, temel mal ve alkol-tütün gruplarının katkıları sırasıyla 0,34, 0,07 ve 0,05 puan azaldı.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle üç aylık ortalamalara göre B ve C göstergelerinin eğilimi bir miktar yükseldi. Bu dönemde hizmet grubunun eğilimi artarken, temel mal grubu eğilimi mobilya ürünlerindeki KDV indirimi nedeniyle düştü. B göstergesinin eğilimindeki yukarı yönlü

seyirde işlenmiş gıda fiyat gelişmeleri de etkili oldu.

Ocak ayında hizmet fiyatları yüzde 2 arttı, grup yıllık enflasyonu sınırlı bir oranda gerileyerek yüzde 12,20 oldu. Bu dönemde, yıllık enflasyon kira, ulaştırma ve haberleşme gruplarında geriledi, lokanta-otel grubunda sınırlı bir miktar arttı, diğer hizmetlerde ise görece yatay

seyretti.

Aylık fiyat gelişmelerine bakıldığında, diğer hizmetler grubunda, geçmişe endeksleme eğilimi gösteren, döviz kuru etkilerini yansıtan ve yeniden değerleme oranına göre belirlenen kalemlerin fiyatlarında belirgin artışlar gözlendi.

Bu dönemde, özellikle sağlık, bakım-onarım ve eğitim alt kalemlerindeki fiyat gelişmeleri dikkati çekti. Lokanta-otel grubunda fiyatlar gerek konaklama gerekse yemek hizmetlerinde yükseldi. Geçmişe endeksleme davranışının izlendiği kira grubunda aylık fiyat artışı yüzde 1,14 oranında gerçekleşti ve eğilim önceki aylara kıyasla güçlendi.

"GİYİM-AYAKKABIDA SEZON İNDİRİMİ DAHA SINIRLI GERÇEKLEŞTİ"

Temel mal grubu yıllık enflasyonu ocak ayında 0,13 puan gerileyerek yüzde 7,35 oldu. Bu dönemde yıllık enflasyon dayanıklı mal grubunda gerilerken, giyim ve ayakkabı grubunda yükseldi, diğer temel mallar grubunda ise yatay bir seyir izledi. Mobilya ürünlerinde KDV indiriminin (yüzde

18'den yüzde 8'e) etkisi fiyatlara büyük ölçüde yansıdı, bu doğrultuda dayanıklı mal fiyatları yüzde 0,94 geriledi. Diğer taraftan, giyim ve ayakkabı grubunda sezon indirimi bir önceki yıla kıyasla daha sınırlı bir oranda gerçekleşti.

Enerji fiyatları ocak ayında aylık yüzde 1,11 arttı. Bu gelişmede şebeke suyu fiyatlarında gözlenen yüzde 5,97'lik yükseliş belirleyici oldu. Uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüşe karşın, döviz kuru gelişmeleri nedeniyle akaryakıt fiyatları yüzde 0,55 arttı. Enerji yıllık enflasyonu bir önceki yılın aynı döneminde elektrik, doğalgaz ve şebeke suyu fiyatlarındaki indirimlere bağlı düşük baz etkisiyle 6,16 puan artarak yüzde 17,14'e yükseldi.

"KIRMIZI ET, PATATES VE YUMURTADA ARTIŞLAR ÖNE ÇIKTI"

Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu ocak ayında 1,85 puan azalarak yüzde 9,04 oldu. Bu gelişmede bir önceki yıldan gelen yüksek baz etkisiyle yıllık enflasyonu gerileyen işlenmemiş gıda fiyatları belirleyici olurken, yıllık enflasyon işlenmiş gıdada bir miktar arttı. İşlenmemiş gıda fiyatları temelde taze meyve-sebze fiyatlarının etkisiyle mevsimsel olarak güçlü bir artış gösterdi, ancak yüksek baz ile grup yıllık enflasyonu 3,88 puan azalarak yüzde 2,22 olarak gerçekleşti.

Diğer işlenmemiş gıda grubunda ise kırmızı et, patates ve yumurta fiyatlarındaki artışlar öne çıktı. Ocak ayında işlenmiş gıda grubunda aylık fiyat artışı yüzde 1,48 ile ekmek ve tahıllar ile süt ürünleri öncülüğünde yüksek artış eğilimini devam ettirdi, grup yıllık enflasyonu yüzde 16,08'e yükseldi. Bu gelişmelerle, taze meyve ve sebze dışı gıda grubunda yıllık enflasyon yüzde 12,92'ye yükseldi. Ocak ayında, alkol-tütün ürünleri fiyatları otomatik mekanizma çerçevesinde maktu ÖTV'de öngörülen artışın ilk altı ay için yapılmamasının etkisiyle yatay seyretti.

Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık enflasyon enerji grubunda belirgin olmak üzere tüm alt gruplarda arttı. Ara malı grubu fiyatlarındaki artış alt kalemler geneline yayılırken, sermaye mallarında metal yapı ürünleri, motorlu kara taşıtları ve parça ve aksesuarları ile makineler etkili oldu.

Dayanıksız tüketim mallarında gıda imalatı fiyat artışları ön plana çıkarken, dayanıklı tüketim malları grubunda ulaşım araçları ve mücevherat kalemlerindeki fiyat artışları belirleyici oldu. Enerji grubunda petrol ürünleri ile elektrik ve su fiyatlarındaki artışlar dikkati çekti.

Sonuç olarak, tüketici enflasyonu üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskıların geçmiş aylara kıyasla bir miktar arttığı izlendi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bir dal sigaranın enflasyona etkisi 1 puan
04 Şubat 2020 08:06		 Benzine 8 kuruşluk zam iptal edildi
03 Şubat 2020 21:41
Benzine 8 kuruş zam
03 Şubat 2020 16:24		 İzmir'de simit ve boyoza zam
03 Şubat 2020 14:17
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
03 Şubat 2020 10:30		 Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı
03 Şubat 2020 10:01
Fiyatı en çok düşen ve artan ürün belli oldu
02 Şubat 2020 12:07		 Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 10 artırılacak
02 Şubat 2020 09:53
Bu artık zam değil
02 Şubat 2020 09:10		 Zehirlenmelerin ardından 1 TL'ye düşmüştü, şimdi fiyatı cep yakıyor
31 Ocak 2020 20:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:57 - Çeyrek altın ne kadar?12:55 - CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, yeniden aday olduğunu açıkladı12:54 - 15 bin 584 sözleşmeli öğretmen kadroya geçti12:47 - Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 'deprem polikliniği' açıldı12:43 - Diyarbakır'da tek kolon üzerine 3 katlı bina12:42 - İçişleri Bakanlığından okul çevreleri ve servis araçlarında denetim12:40 - Kartal'da kaza yapan halk otobüsü sürücüsü gözaltında12:30 - Oyuncu Adnan Koç'a 16 yıl 8 ay hapis12:26 - Otomotiv pazarı ocakta yüzde 90 büyüdü12:20 - Felçli sanığın savunması evinde alındı
12:15 - AK Parti'den kadınlara 'online başvuru' çağrısı12:15 - ABD'de FETÖ okulu açma girişimi engellenebilir12:09 - Köpeğini otomobile zincirle bağlayarak sürükledi12:04 - 'Türkiye kendisine yönelik saldırıları tolere etmeyecek'12:03 - Gün ortası döviz fiyatları11:57 - Kanal İstanbul'da ilk kazma bu yıl11:52 - HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu11:49 - 'Kızılayı, naylon bağışlarla lekeleyemezsiniz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin toplam nüfusu belli oldu
Yaşlılar mesai saatlerinde toplu taşımaya ücret ödeyecek
Tek tek Türkiye'nin 974 ilçesinin nüfusu
GİB ve VDK Başkanlığı'na atama yapıldı
Zam gelince Avrasya tüneli boş kaldı
Tarık Çamdal asgari ücrete transfer oldu
Perinçek gülerek 'şehit vermeden olmaz' dedi tepki çekti
GATA'da 3'ü profesör, 8'i doçent 32 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
Manisa'da 5 dakikada 5 deprem meydana geldi
Türkiye'de nüfusu en az olan 5 il
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
football manager 2019 3
Okul açıldı 2
Film önermek 1
john obi mikel'in yerde yatan emre'ye tekmesi 2
uykusuzluk 3
Deprem kıyametin alıştırmasıdır 1
çayı şekersiz içebilmek 1
padişah olamazsın demedim adam olamazsın dedim 1
kimse bilmez 3
bekçinin 5071 tl,öğretmenin 4013 tl maaş alması 4
SON İLANLAR
Tokat Niksar Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 4 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur Geçici 10 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Mataş 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları San. 16 İşçi Alacak
İstanbul Ağaç ve Pasaj Aş. 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam