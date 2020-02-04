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Protez bacakla 'ilk adım' atan öğretmen öğrencilerine kavuştu

Bedensel engeli nedeniyle ayaklarını sürüyerek yürüyen ve 7 ay önce takılan protez bacaklar sayesinde yürümesi normale dönen İngilizce öğretmeni Buket Durmuş, tedavi sürecinin ardından Kayseri'deki öğrencilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
 04 Şubat 2020 11:28
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Protez bacakla 'ilk adım' atan öğretmen öğrencilerine kavuştu

Kayseri'nin Develi ilçesinde görev yapan doğuştan bedensel engelli İngilizce öğretmeni Buket Durmuş, protez bacaklarına kavuştuğu operasyonun ardından ilk defa öğrencileriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaval kemikleri ve parmakları eksik olarak dünyaya gelen, ayaklarını yerde sürükleyerek güçlükle adım atabilen ve bu nedenle ağrıları olan 35 yaşındaki Durmuş, yaklaşık 7 ay önce Adana'da özel bir hastanede yapılan ameliyatla protez bacaklarına kavuştu.

Tedavi sürecini tamamlayan ve protez bacakları sayesinde rahatlıkla yürüyebilen Durmuş, uzun bir aradan sonra ilk kez, görev yaptığı Develi İMKB Fen Lisesi'ne geldi. Okulun bahçesinde öğrencileri tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılanan Durmuş, eğitim-öğretim yılının ikinci yarısının ilk gününde öğrencileriyle yeniden buluştu.

Yaklaşık 7 ay sonra ders anlatmak için girdiği sınıfında öğrencilerinin kendisi için hazırladığı slayt gösterisini izleyen ve hediyesini alan Durmuş, masasına konulan çiçeklerle de büyük mutluluk yaşadı.

- "Hayatımın en cesur kararı"

Okul koridorlarında "yeni adımlarıyla" yürüyen Durmuş, AA muhabirine, hayatında hiç bu kadar heyecanlı olmadığını anlatarak, öğrencilerine teşekkür etti.

Durmuş, ameliyat kararı alırken ailesine ve öğrencilerine danıştığını belirterek, "Ayaklarımın ağrıması nedeniyle ameliyatı düşünmeye başladım. Son bir yılda da çeşitli hocalarımıza danıştım ve diz altından ayaklarımın kesilmesinin benim için iyi bir tedavi yöntemi olduğuna karar verildi. Hayatımın en cesur kararını vererek bu ameliyatı oldum." dedi,.


Protez bacakla 'ilk adım''nı atan öğretmen, öğrencilerine kavuştu

Yaklaşık 4 ay ayakları olmadığı için yatağa bağımlı kaldığını anlatan Durmuş, "Daha önce sağlıksız da olsa ayağım vardı ve bir şekilde hayatımı devam ettirebiliyordum. O 4 ay boyunca hareket edebilmenin ne kadar büyük bir özgürlük olduğunu anladım. Tabi bunun sağlıklı insanlar tarafından ne kadar küçümsendiğini anladım. Sahip olduğunuz sağlığın kıymetini bilmeniz lazım." diye konuştu.

Engelli olduğunu öğrencilerine hiçbir zaman hissettirmediğini dile getiren Durmuş, okulda ilk defa atım atmaktan dolayı çok mutlu olduğunu aktararak, "13 yıllık öğretmenim ama meslek hayatıma başlarken bile bu kadar heyecanlanmamıştım. Yeni bir ben olarak geldim. Aslında tekrardan doğdum. 35 yıl sonra tekrardan doğduğumu hissettim çünkü ayaklarım yere daha sağlam basıyor." ifadelerini kullandı.

- "Okul, gerçekten beni tamamlıyor"

Durmuş, öğrencilerin kendisini çok sıcak karşıladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimin hepsiyle tekrar tekrar sarıldık. Bu özlemi anlatamam. Okul, gerçekten beni tamamlıyor. Bana aldıkları çay, kolonya, çikolata gibi hediyeler, başkaları için normal olabilir ama benim için çok değerli. En çok, öğrencilerimin kocaman bir gülümsemeyle 'merhaba' demelerini, bana sarılıp 'hocam sizi çok özledik' demelerini özledim. Biz tatil dönüşlerinde bile bugünkü heyecanla sarılıyoruz. Farklı bir özlem, farklı bir bağ var aramızda. Bunların kaybolmamış olması benim için çok büyük bir nimet. Ben bugün sadece onlara yabancı dil değil, sevginin dilini de öğrettiğimi hissettim."

- "Tekrar dersimize girecek olması bizi çok mutlu etti"

Öğrencilerden Emine Nur Baldık da Buket öğretmeni çok sevdiklerini söyledi.

Öğretmenlerini okuldaki herkesin çok özlediğini belirten Baldık, "Buket hocayı hiç yalnız bırakmamaya çalıştım. Zaten sürekli olarak hepimiz telefonla görüntülü görüşüyorduk ama bu hiçbir zaman yüz yüze görüşmenin yerini tutmuyor. Tekrar dersimize girecek olması bizi çok mutlu etti. Kendisini gördüğümde çok mutlu oldum. Boyu uzamış olarak gelmesi, onun için yukarıya doğru bakmam... Öğretmenim adına o kadar mutlu oldum ki aşırı heyecanlandım." ifadelerini kullandı.

12. sınıf öğrencisi Yusuf Özdoğan ise öğretmenlerinin mutlu olmasının, kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

Öğretmenlerinin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Özdoğan, "Onun yokluğu bizim için çok zor geçti. Onun geri gelmesi bizim için çok güzel bir şey. Bir öğretmen gelmiş gibi değil de dünya tekrardan bize ulaşmış gibi oldu." dedi.

Develi İMKB Fen Lisesi Müdürü Sabri Güneysu da Buket öğretmeni, çalışkanlığıyla ve başarısıyla okuldaki herkesin takdir ettiğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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