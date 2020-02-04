Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Köpeğini otomobile zincirle bağlayarak sürükledi
Adıyaman'da, Hüseyin Balıkçı'nın otomobiline zincirle bağladığı köpeği peşinden koşturması, bir kamyon şoförü tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. Köpeği köye götürdüğünü ileri süren Balıkçı hakkında yasal işlem yapılarak, 842 lira para cezası uygulandı
|04 Şubat 2020 12:09
|Yazdır
Gölbaşı'na bağlı Ozan köyü yakınlarında Hasan Balıkçı'nın, yönetimindeki 07 LE 282 plakalı otomobilin arkasına zincirle bağladığı köpeği koşturduğunu gören bir kamyon şoförü, cep telefonuyla o anları kayda aldı. Kamyon şoförü, takip ettiği Balıkçı'yı durdurup, tepki gösterdi, ardından da durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri tarafından emniyete götürülen Hasan Balıkçı ifadesinde, köpeğin kendisine ait olduğunu ve köye götürdüğünü belirtti.
Köpeğe işkence eden Hasan Balıkçı hakkında, '5199 Hayvanları Koruma Kanunu' uyarınca yasal işlem yapılarak, 842 lira para cezası uygulandı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Denetimli serbestlikten yararlandı, eski eşinin kocasını öldürdü
04 Şubat 2020 13:05
|Diyarbakır'da tek kolon üzerine 3 katlı bina
04 Şubat 2020 12:43
|Kartal'da kaza yapan halk otobüsü sürücüsü gözaltında
04 Şubat 2020 12:40
|Oyuncu Adnan Koç'a 16 yıl 8 ay hapis
04 Şubat 2020 12:30
|Felçli sanığın savunması evinde alındı
04 Şubat 2020 12:20
|Kanal İstanbul'da ilk kazma bu yıl
04 Şubat 2020 11:57
|Kızılay Başkanı: Başkentgaz vergiden imtiyaz elde etmemiştir
04 Şubat 2020 11:32
|Twitter'a korsan saldırıda bulunanlar İran, İsrail ve Malezya'dan
04 Şubat 2020 11:00
|Otobüs şoförü, 'Üstü kirli' diye çocuğu otobüsten attı!
04 Şubat 2020 10:49
|İzmir'de vahşet: Hamile kadın ve oğlu evlerinde ölü bulundu
04 Şubat 2020 08:22