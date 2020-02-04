AK Parti'den kadınlara 'online başvuru' çağrısı

- AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, 6. Olağan Kongre süreci kapsamında "online başvuru" sisteminin bugün itibarıyla açıldığını belirterek, bu sistemle, referansı olmaksızın AK Parti Erzurum Kadın Kolları İl Başkanı olan Ayşe Deniz Çelik'i örnek gösterdi ve siyaset yapmak isteyen kadınlara başvuru çağrısında bulundu.

Çam, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nın 6. Olağan Kongre Süreci'ne ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kongre sürecinin ocak ayı itibariyle başladığını bildiren Çam, "Türkiye için inandığın yolda yürü" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Bu ay itibarıyla ilçe kongrelerine başlayacaklarını açıklayan Çam, "Sistematik olarak ana kademe kongrelerinin bitiminden sonra 15 gün ile bir ay arasında kadın kollarımız kongrelerini yapacaklar. Ana kademeyle eş zamanlı olarak yılın ilk yarısında ilçe kongrelerimizi, yıl sonuna kadar il kongrelerimizi bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

AK Parti'ye olan teveccühün artarak devam ettiğini kaydeden Çam, "Belde kongrelerimizi adeta ilçe kongreleri havasında gerçekleştiriyoruz. 5 bin nüfusun üzerinde beldelerimizde kongre süreçlerimizi tamamladık. 5 binin altında nüfusu olan beldelerimizde atama yoluyla yapıyoruz." bilgisini verdi.

- "Kapımız herkese sonuna kadar açık"

AK Parti Kadın Kolları 5 Olağan Kongre sürecinde hayata geçirdikleri "online başvuru" sistemine işaret eden Çam, "Kadınlarda 'Bir referans sistemi olmaksızın partide görev alabilir miyiz?' şeklinde bir çekince vardı. Ama biz, geçen dönem 'Kapımız herkese açık. Siyaset yapmak isteyen, bizimle birlikte çalışmak isteyen, vatanı, milleti, davası için çalışmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık.' dedik." ifadelerini kullandı.

Oluşturdukları "online başvuru" sistemine geçen kongre sürecinde yoğun bir başvuru aldıklarını anlatan Çam, başvuru yapan herkesin mülakata çağrıldığını belirtti.

Yaptıkları mülakata ilişkin Çam, şunları kaydetti:

"50 kişilik yönetim kadrosu için 150 kişilik başvuru almadan o mülakatlara gitmiyoruz. Genel Merkez Kadın Kolları olarak koordinatörlerimiz, teşkilat sorumlularımız mutlaka ilçelerimizde ve ilimizdeki mülakat sürecini takip ediyor. Hem ilçelerde hem illerde yönetim mülakatlarına davetler genel merkezimizden yapılıyor. Bu sene de bugün itibarıyla online başvurularımızı açtık. AK Parti Kadın Kolları sitesine girdikleri takdirde referansı olmaksızın, siyaset yapmak isteyen, partimizin temel ilkelerine uygun bir şekilde bizimle çalışmak isteyen herkes bu başvuruları yapabilir. 'kongre.akkadin.org' sitemizden başvuru formunu doldurdukları takdirde il, ilçelerinde yapılacak mülakatlara davet edilecekler."

- "Online başvuru ile il başkanı olan Erzurum Kadın Kolları Başkanı Çelik en güzel örnek"

Geçen kongre sürecinde başlattıkları "online başvuru" sistemi sayesinde daha önce hiç siyaset yapmamış isimlerin de görev aldığını kaydeden Çam, AK Parti Erzurum Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Deniz Çelik'in en güzel örnek olduğunu söyledi.

Bu sistemle ilçe başkanı ve il başkanı olan kadınlar bulunduğuna dikkati çeken Çam, "Bir arkadaşımız bir ulusal kanalda benim çağrımı duymuş. O zaman da herkese açık olduğunu belirten bir konuşma yapmıştık. Sitemizden başvuruda bulunmuş. Bu arkadaşımızı mülakata çağırdık. Sonrasında da il kadın kolu başkanımız oldu. Bu dönem de il kadın kolu başkanlığımıza devam edecek isimlerden bir tanesi. Bu bence çok güzel bir örnek. Şimdi de ben herkesi başvuru yapmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

- Adaylarda aradıkları şartlar

AK Parti Kadın Kolları yönetiminde bulunmak isteyen adaylarda aranan şartları sıralayan Çam, "Partimizin temel ilkelerini biliyor olmaları çok önemli. Bunun dışında bir dava ruhunun olmasına önem veriyoruz. Kendi birikimlerini partimize aktarmaları, yönetimde aktif şekilde rol almaları, çalışkanlık, disiplin çok önemli." diye konuştu.

Yönetim kadroları ve yedek kadroların dışında komisyonlarda çalışacak ve teşkilat sorumlusu olarak görev yapacak çok sayıda katılımcıları olduğunu aktaran Çam, "Topluma ve ailemize faydalı bireyler olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temel esasımız hem siyasete kadın kazandırmak hem toplumda söz sahibi olan ve ailesine faydası olan kadınlarımızla yolumuza devam etmek istiyoruz. Temel hedefimiz ailesiyle birlikte siyaset yapabilecek, disiplinli çalışmalar yapacak kadınlarımızla yolumuza yürümeye devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın yıl sonuna kadar il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasını öngördüğünü açıklayan Çam, Kadın Kolları Başkanlığı il ve ilçe kongrelerini 2020 yılının sonuna doğru bitirmeyi planladıklarını söyledi.

- Eski kadın kolları başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşacak

Kongre süreci devam ederken, geçmişten bugüne AK Parti Kadın Kolları Başkanlığında görev yapan başkanlar ile bir araya gelmeyi hedeflediklerini kaydeden Çam, şubat ayı içerisinde bu kadın kolları başkanları ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir araya getireceklerini açıkladı.

Bir çalıştay düzenleyeceklerini bildiren Çam, "Genel merkezimizde bölge bölge yapacağımız çalıştaylarda da kadın kolu başkanlarımızın illerine, bölgelerine yönelik bizimle paylaşmak istedikleri çalışmaları varsa, söylemek istedikleri gözlemleri varsa onları alacağız. Onların önerecekleri isimleri de isim havuzumuza dahil edeceğiz. Biz, ahde vefa gösteren ve birlikte çalışmayı önemseyen bir partiyiz. Aynı şekilde kadın kollarımız da tecrübeli başkanlarla, teşkilatçılarla yeni aramıza katılmak isteyen kadınlarımızı bir araya getirerek 2023'ün güçlü ve ilkeli kadın kollarının devamını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.