1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 'deprem polikliniği' açıldı

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere psikolojik destek sağlamak amacıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde poliklinik açıldı
 04 Şubat 2020 12:47
Yazdır
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 'deprem polikliniği' açıldı

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere psikolojik destek sağlamak amacıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde poliklinik açıldı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, alanında uzman kişilerin katılımıyla, depremden etkilenenlere sağlanacak desteğin görüşüldüğü "Psiko-Destek Çalıştayı"nda alınan karar doğrultusunda hastanede deprem polikliniği kurulduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Depremden etkilenen kişilerin travma sonrası neler yaşayabileceğini bilmesi ve buna uygun tutumlar sergilemesi, travmanın etkilerini hafifletmekte ve daha ciddi sorunların oluşmasını engelleyebilmektedir. Bu açıdan oluşabilecek sorunları engellemek amacıyla, hastanemizde görev yapan erişkin psikiyatrisi ve çocuk psikiyatrisi uzmanları, vatandaşlarımıza poliklinik hizmeti verecektir. Tüm vatandaşlarımız randevuya gerek duymaksızın hastanemiz psikiyatri bölümü içerisinde yer alan deprem polikliniğine başvurabilir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanlığından okul çevreleri ve servis araçlarında denetim
04 Şubat 2020 12:42		 Tek tek Türkiye'nin 974 ilçesinin nüfusu
04 Şubat 2020 11:24
Türkiye'nin toplam nüfusu belli oldu
04 Şubat 2020 10:40		 Elazığ Jandarma enkazda bulduğu ziynet eşyalarını sahibine ulaştırdı
04 Şubat 2020 10:07
Jandarma ve Sahil Güvenlik öğrenci alımı için başvurular başladı
04 Şubat 2020 10:07		 Türkiye'de nüfusu en az olan 5 il
04 Şubat 2020 10:05
Beş ilçede eğitime kar engeli
04 Şubat 2020 09:05		 Yaşlılar mesai saatlerinde toplu taşımaya ücret ödeyecek
04 Şubat 2020 09:02
GİB ve VDK Başkanlığı'na atama yapıldı
04 Şubat 2020 03:24		 Kızılay son 5 yılda yapılan 'şartlı bağış' miktarını açıkladı
03 Şubat 2020 23:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:57 - Çeyrek altın ne kadar?12:55 - CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, yeniden aday olduğunu açıkladı12:54 - 15 bin 584 sözleşmeli öğretmen kadroya geçti12:47 - Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 'deprem polikliniği' açıldı12:43 - Diyarbakır'da tek kolon üzerine 3 katlı bina12:42 - İçişleri Bakanlığından okul çevreleri ve servis araçlarında denetim12:40 - Kartal'da kaza yapan halk otobüsü sürücüsü gözaltında12:30 - Oyuncu Adnan Koç'a 16 yıl 8 ay hapis12:26 - Otomotiv pazarı ocakta yüzde 90 büyüdü12:20 - Felçli sanığın savunması evinde alındı
12:15 - AK Parti'den kadınlara 'online başvuru' çağrısı12:15 - ABD'de FETÖ okulu açma girişimi engellenebilir12:09 - Köpeğini otomobile zincirle bağlayarak sürükledi12:04 - 'Türkiye kendisine yönelik saldırıları tolere etmeyecek'12:03 - Gün ortası döviz fiyatları11:57 - Kanal İstanbul'da ilk kazma bu yıl11:52 - HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu11:49 - 'Kızılayı, naylon bağışlarla lekeleyemezsiniz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin toplam nüfusu belli oldu
Yaşlılar mesai saatlerinde toplu taşımaya ücret ödeyecek
Tek tek Türkiye'nin 974 ilçesinin nüfusu
GİB ve VDK Başkanlığı'na atama yapıldı
Zam gelince Avrasya tüneli boş kaldı
Tarık Çamdal asgari ücrete transfer oldu
Perinçek gülerek 'şehit vermeden olmaz' dedi tepki çekti
GATA'da 3'ü profesör, 8'i doçent 32 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
Manisa'da 5 dakikada 5 deprem meydana geldi
Türkiye'de nüfusu en az olan 5 il
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cumhurbaşkanına ihtarname çekmek isteyen vatandaş 3
02022020 9
Koşun millet başlık açtım 1
utanmak 3
kına yakmak 2
bir dediğini iki etmemek 2
Madem yanlıştı kızılay kabul etmeseydi 1
İş teklifi 4
Sıfatsız 2
Paleontolog 1
SON İLANLAR
Tokat Niksar Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 4 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur Geçici 10 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Mataş 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları San. 16 İşçi Alacak
İstanbul Ağaç ve Pasaj Aş. 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam