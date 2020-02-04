Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 'deprem polikliniği' açıldı
|04 Şubat 2020 12:47
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Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere psikolojik destek sağlamak amacıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde poliklinik açıldı.
Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, alanında uzman kişilerin katılımıyla, depremden etkilenenlere sağlanacak desteğin görüşüldüğü "Psiko-Destek Çalıştayı"nda alınan karar doğrultusunda hastanede deprem polikliniği kurulduğu bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Depremden etkilenen kişilerin travma sonrası neler yaşayabileceğini bilmesi ve buna uygun tutumlar sergilemesi, travmanın etkilerini hafifletmekte ve daha ciddi sorunların oluşmasını engelleyebilmektedir. Bu açıdan oluşabilecek sorunları engellemek amacıyla, hastanemizde görev yapan erişkin psikiyatrisi ve çocuk psikiyatrisi uzmanları, vatandaşlarımıza poliklinik hizmeti verecektir. Tüm vatandaşlarımız randevuya gerek duymaksızın hastanemiz psikiyatri bölümü içerisinde yer alan deprem polikliniğine başvurabilir."
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