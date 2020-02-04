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CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, yeniden aday olduğunu açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Şubat'ta gerçekleşecek 37. CHP İstanbul İl Kongresi'nde yeniden aday olduğunu bildirdi
 04 Şubat 2020 12:55
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CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, yeniden aday olduğunu açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Şubat'ta gerçekleşecek 37. CHP İstanbul İl Kongresi'nde yeniden aday olduğunu bildirdi.

Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığında partisinin belediye başkanları, ilçe başkanları ve üyelerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Hafta sonu gerçekleşecek il kongresinde, yeniden aday olduğunu açıklayan Kaftancıoğlu, hedeflerinin iktidara gelmek olduğunu söyledi.

Açıklamasında, il başkanlığı yaptığı iki yıllık süreç içerisinde fedakarlıkta bulunduğunu ifade ettiği, ailesine teşekkür eden Kaftancıoğlu, "İstanbul'a nefes aldıran Ekrem Başkanımıza, hayalimizin parçası olan İstanbul İttifakı'na ve CHP örgütüne ne kadar teşekkür etsem azdır. Parti içi demokrasiyi uygulayan tek partiyiz. Kongrelerimiz, kişilerin değil ilkelerin tartışıldığı, kararın örgütlerimizde olduğu süreçlerdir. 9 Şubat İstanbul Kongremizi bu inançla gerçekleştireceğiz. Yapacaklarımızın dahası var o nedenle adayım. İstanbul'dan Türkiye'ye tek yön iktidar. Şimdi yeniden yeni bir hikayeye ve yolculuğa çıkıyoruz." diye konuştu.

- Cemal Canpolat'ın adaylık iddiası

Açıklamasının ardından gazetecelerin sorularını yanıtlayan Kaftancıoğlu, eski il başkanı Cemal Canpolat'ın dayatmayla adaylıktan çekildiği iddiasına, şu yanıtı verdi:

"CHP, demokrasinin kendi içinde uygulandığı bir parti. Genel Başkanımızın, ilçe başkanları ile yaptığı toplantıda, bizlerle çalışmaya devam etmek istemesi bir dayatma değil, kendi düşüncesidir. Genel Başkanımız hak teslimi yapmıştır, kanaatini belirtmiştir, örgütümüzün karar vereceğini dile getirmiştir. CHP, demokrasinin yaşandığı bir parti. Elbette başka adaylar çıkabilir. Bizimki bir bayrak yarışı. Başka aday çıkmasıyla ilgili en ufak bir kaygısı olmaz.

Biz CHP'de geçmiş dönemlerde aynı koltuklarda oturmuş insanlar olarak her zaman bir araya geliyoruz. Cemal Başkanımıza da hak teslimi yapmamız lazım. Cemal Başkanımız, 'Ben sizin karşınıza aday olmayı düşünmedim, doğru da bulmam. Bunu görüştüğüm herkese söyledim. Benim çevremde dışlandığını düşünen birtakım arkadaşların böyle bir eğilimi ve önerileri oluyor, ben de bu süreci yönetmek durumundayım' dedi. Cemal Başkanımız da aday olup çekilmiş birisi değil."

Anadolu Ajansı
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