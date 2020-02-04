Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 301,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.007,00 lira oldu.
|04 Şubat 2020 12:57
|Yazdır
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 301,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.007,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|303,70
|303,90
|301,30
|301,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.001,00
|2.022,00
|1.986,00
|2.007,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|277,00
|281,00
|274,80
|278,80
|Lira(Tam) Ziynet
|1.956,00
|1.976,00
|1.940,00
|1.960,00
|Yarım Ziynet
|978,00
|988,00
|970,00
|980,00
|Çeyrek Ziynet
|489,00
|494,00
|485,00
|490,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Youtube reklam gelirlerini ilk kez açıkladı
04 Şubat 2020 14:25
|Otomotiv pazarı ocakta yüzde 90 büyüdü
04 Şubat 2020 12:26
|Otomobilde 'beyaz' tutkusu devam ediyor
04 Şubat 2020 11:15
|Gram altın 303 lira seviyelerinde
04 Şubat 2020 11:12
|Gıdanın payı azaldı davlumbaz sepete girdi
04 Şubat 2020 09:20
|Ekonomide 2020'ye güçlü başlangıç
04 Şubat 2020 08:31
|Belediyenin iştirak şirketi çitflik kurmuş
04 Şubat 2020 07:30
|Yabancıların arsa alımı kolaylaşacak
04 Şubat 2020 07:21
|Belediye yetkilileri artık yargıya hesap verecek
04 Şubat 2020 06:11
|Türkiye'ye gelen turist sayısı bir yılda yüzde 12 arttı
03 Şubat 2020 22:31