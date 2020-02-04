Sağlık Bakanlığı koronavirüsten korunma broşürü hazırladı
|04 Şubat 2020 13:10
|Yazdır
Bakanlığın internet sitesinde yer alan broşürde, virüsten korunmak için öncelikle öksürük ve hapşırık sonrası, yemek hazırlamadan önce ve hazırladıktan sonra, yemek yemeden önce, tuvalete girerken ve çıkınca, canlı ve ölü hayvanlarla temas sonrasında mutlaka ellerin yıkanması uyarısında bulunuldu.
Yıkama işleminin en az 20 saniye sürmesi, su ve sabunun olmaması halinde alkol bazlı el antiseptik kullanılması önerildi.
Yeni koronavirüs enfeksiyonunun, influenza virüsünün neden olduğu griple karıştırılmaması gerektiğine işaret edilen broşürde, diğer öneriler şu şekilde sıralandı:
"Öksürme ve hapşırma sırasında burun ve ağzınızı tek kullanımlık kağıt mendille örtün. Kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanın. Mendili derhal çöp kutusuna atın, ellerinizi su ve sabunla yıkayın. Soğuk algınlığı veya grip benzeri semptomları olan kişiler ile 1 metreden yakın temastan kaçının. Ateşiniz varsa veya öksürüyorsanız seyahatinizi erteleyiniz. Son 14 gün içinde Çin başta olmak üzere koronavirüs görülen ülkeden geldiyseniz, ateşiniz varsa, öksürüyorsanız ve nefes almada zorluk çekiyorsanız maske takarak sağlık kurumuna başvurun ve hekiminize son seyahatiniz hakkında bilgi verin."
Broşür için tıklayınız...
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Şehirler arası yolcu taşıyan 268 otobüs trafikten men edildi
04 Şubat 2020 14:18
|Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 'deprem polikliniği' açıldı
04 Şubat 2020 12:47
|İçişleri Bakanlığından okul çevreleri ve servis araçlarında denetim
04 Şubat 2020 12:42
|Tek tek Türkiye'nin 974 ilçesinin nüfusu
04 Şubat 2020 11:24
|Türkiye'nin toplam nüfusu belli oldu
04 Şubat 2020 10:40
|Elazığ Jandarma enkazda bulduğu ziynet eşyalarını sahibine ulaştırdı
04 Şubat 2020 10:07
|Jandarma ve Sahil Güvenlik öğrenci alımı için başvurular başladı
04 Şubat 2020 10:07
|Türkiye'de nüfusu en az olan 5 il
04 Şubat 2020 10:05
|Beş ilçede eğitime kar engeli
04 Şubat 2020 09:05
|Yaşlılar mesai saatlerinde toplu taşımaya ücret ödeyecek
04 Şubat 2020 09:02