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Otobüsteki kavga çocukların çekirdek yemesinden çıkmış

Bursa'da özel halk otobüsünde şoförle yolcu arasındaki tartışmanın, çocukların otobüste çekirdek yemesinden dolayı çıktığı ortaya çıktı. Çocukların çekirdek yemesine tepki gösteren bir kişinin, başka bir yolcu ile tartışmaya başlaması ile otobüs şoförünün de olaya müdahil olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, özel halk otobüs şoförünün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
 04 Şubat 2020 14:10
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Otobüsteki kavga çocukların çekirdek yemesinden çıkmış

Bursa'da özel halk otobüsünde yaşanan gerginliğin sebebinin çocukların çekirdek yemesi olduğu ortaya çıktı. Otobüs içerisinde çekirdek yiyen çocuklara tepki gösteren bir yolcunun, çocukları otobüsten çıkartmak istemesinin ardından başka bir yolcunun tepki gösterdiği, yaşanan gerginlik üzerine otobüs şoförünün de olaya müdahil olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bugün bazı sosyal medya mecraları ve basın yayın organlarında 'Özel halk otobüsünde ayağı çamurlu olduğu iddiasıyla otobüsten indirilen çocuk' şeklinde kamuoyuna yansıyan konu tamamı ile yanlış aksettirilmiştir. Konu, iki gencin özel halk otobüsünde çekirdek kabuklarını yere atmasından kaynaklanmış, yolcuların kendi aralarındaki tartışmaya otobüs şoförünün de müdahalesiyle istenmeyen boyuta uzanmıştır. Ancak şoförün olaya müdahale tarzını asla tasvip etmiyoruz. Şiddetin hiçbir türüne asla taviz veremeyeceğiz için otobüs şoförü görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Olay güvenlik kameralarına yansıdı

Otobüsün içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 çocuğun otobüsün içerisinde çekirdek yedikleri ve bir vatandaşın da çocuklara tepki göstererek otobüsten dışarı çıkarmaya çalıştığı görülüyor. Çocukları otobüsten çıkartmaya çalışan yolcuya başka bir yolcunun tepki göstermesiyle ikili arasında gerginlik yaşandığı ve daha sonra otobüs şoförünün de olaya müdahil olarak diğer yolcuyla tartıştığı görülüyor.

Otobüs şoförü, 'Üstü kirli' diye çocuğu otobüsten attı!
İhlas Haber Ajansı
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