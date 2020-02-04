Otobüsteki kavga çocukların çekirdek yemesinden çıkmış
|04 Şubat 2020 14:10
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Bursa'da özel halk otobüsünde yaşanan gerginliğin sebebinin çocukların çekirdek yemesi olduğu ortaya çıktı. Otobüs içerisinde çekirdek yiyen çocuklara tepki gösteren bir yolcunun, çocukları otobüsten çıkartmak istemesinin ardından başka bir yolcunun tepki gösterdiği, yaşanan gerginlik üzerine otobüs şoförünün de olaya müdahil olduğu öğrenildi.
Olayın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bugün bazı sosyal medya mecraları ve basın yayın organlarında 'Özel halk otobüsünde ayağı çamurlu olduğu iddiasıyla otobüsten indirilen çocuk' şeklinde kamuoyuna yansıyan konu tamamı ile yanlış aksettirilmiştir. Konu, iki gencin özel halk otobüsünde çekirdek kabuklarını yere atmasından kaynaklanmış, yolcuların kendi aralarındaki tartışmaya otobüs şoförünün de müdahalesiyle istenmeyen boyuta uzanmıştır. Ancak şoförün olaya müdahale tarzını asla tasvip etmiyoruz. Şiddetin hiçbir türüne asla taviz veremeyeceğiz için otobüs şoförü görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Olay güvenlik kameralarına yansıdı
Otobüsün içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 çocuğun otobüsün içerisinde çekirdek yedikleri ve bir vatandaşın da çocuklara tepki göstererek otobüsten dışarı çıkarmaya çalıştığı görülüyor. Çocukları otobüsten çıkartmaya çalışan yolcuya başka bir yolcunun tepki göstermesiyle ikili arasında gerginlik yaşandığı ve daha sonra otobüs şoförünün de olaya müdahil olarak diğer yolcuyla tartıştığı görülüyor.Otobüs şoförü, 'Üstü kirli' diye çocuğu otobüsten attı!
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