Şehirler arası yolcu taşıyan 268 otobüs trafikten men edildi
|04 Şubat 2020 14:18
|Yazdır
Ülke genelinde şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetimlerde 268 araç trafikten men edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin dün başlamasıyla trafik yoğunluğu ve şehirler arası yolcu taşımacılığında önemli bir artış olacağı dikkate alınarak 1-2 Şubat'ta ülke genelinde denetim gerçekleştirildi.
Vatandaşların huzur ve güvenle yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleriyle algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak, şehirler arası yolcu taşıyan otobüs şoförlerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak kazaların önlenmesi için gerçekleştirilen denetimlerde 50 bin 294 araç/sürücü kontrol edildi.
Ekiplerce, 298 araçta takograf bulundurulmadığı veya kullanılmadığı, 148 sürücü/yolcunun emniyet kemeri takmadığı belirlendi.
Uygulamada 268 araç trafikten men edildi, 2 bin 475 trafik kuralı ihlaliyle ilgili işlem yapıldı.
Açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülerimize öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılır, bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sağlık Bakanlığı koronavirüsten korunma broşürü hazırladı
04 Şubat 2020 13:10
|Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 'deprem polikliniği' açıldı
04 Şubat 2020 12:47
|İçişleri Bakanlığından okul çevreleri ve servis araçlarında denetim
04 Şubat 2020 12:42
|Tek tek Türkiye'nin 974 ilçesinin nüfusu
04 Şubat 2020 11:24
|Türkiye'nin toplam nüfusu belli oldu
04 Şubat 2020 10:40
|Elazığ Jandarma enkazda bulduğu ziynet eşyalarını sahibine ulaştırdı
04 Şubat 2020 10:07
|Jandarma ve Sahil Güvenlik öğrenci alımı için başvurular başladı
04 Şubat 2020 10:07
|Türkiye'de nüfusu en az olan 5 il
04 Şubat 2020 10:05
|Beş ilçede eğitime kar engeli
04 Şubat 2020 09:05
|Yaşlılar mesai saatlerinde toplu taşımaya ücret ödeyecek
04 Şubat 2020 09:02