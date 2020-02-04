1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye şehitlerini gözyaşları ile uğurluyor

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla defnedildi
 04 Şubat 2020 14:28
Yazdır
Türkiye şehitlerini gözyaşları ile uğurluyor

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucunda şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler için Nakıboğlu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri ve şehidin ailesi ile yakınları katıldı. Törende şehidin annesi Canan Abo ve babası Uğur Özler, ayakta durmakta güçlük çekerken yakınları tarafından sakinleştirildi. Şehidin al bayraklı tabutuna sarılan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

Şehit Özler, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki şehitlikte defnedildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yarış atına şiddet anı canlı yayına yansıdı: TJK'dan kınama geldi
04 Şubat 2020 13:38		 Doğu'da 4 ilde 72 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
04 Şubat 2020 10:56
Orta Karadeniz için fırtına, kuvvetli sağanak ve kar uyarısı
04 Şubat 2020 10:55		 Elazığ'da jandarmadan engelli depremzedeye sürpriz
04 Şubat 2020 10:01
Manisa'da 5 dakikada 5 deprem meydana geldi
04 Şubat 2020 06:33		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
04 Şubat 2020 06:30
Elazığ'da korkutan bir deprem daha meydana geldi
04 Şubat 2020 02:44		 Elazığ'da yıkım öncesi operatörün bayrak hassasiyeti
04 Şubat 2020 00:05
Balkanlar'dan kar yağışı geliyor
03 Şubat 2020 23:40		 Gaziantep'e şehit ateşi düştü
03 Şubat 2020 23:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:53 - Beşiktaş'ta durağa dalan otobüs şoförün iddianamesi tamamlandı14:47 - Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı14:39 - DSÖ'den coronavirüsü ve maske açıklaması14:35 - Türkiye'nin 'küçük İran'ı: 5 bin İranlı yaşıyor14:28 - Türkiye şehitlerini gözyaşları ile uğurluyor14:25 - Youtube reklam gelirlerini ilk kez açıkladı14:21 - Depremin ardından 40 yıllık Belediye binası taşınmaya başladı14:18 - Şehirler arası yolcu taşıyan 268 otobüs trafikten men edildi14:16 - Kılıçdaroğlu'ndan AFAD'a teşekkür14:10 - Otobüsteki kavga çocukların çekirdek yemesinden çıkmış
14:03 - 15 eski akademisyen FETÖ'den hakim karşısına çıktı13:59 - FETÖ'nün 'mütevelli heyeti üyesi' kadın, kuaföre girerken yakalandı13:52 - 10'u kamu görevlisi 168 kişiye ihaleye fesat gözaltısı13:49 - Salgını ilk bilen Çinli doktor da Corona virüse yakalandı13:45 - Babasının otomobilini yaktı... 'Bana kalmayan başkasına da kalmasın'13:41 - Antalya'da FETÖ'nün hücre evine operasyon: 3 tutuklama13:38 - Yarış atına şiddet anı canlı yayına yansıdı: TJK'dan kınama geldi13:34 - Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde Çin'den gelen hostes tedbiri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin toplam nüfusu belli oldu
Yaşlılar mesai saatlerinde toplu taşımaya ücret ödeyecek
Tek tek Türkiye'nin 974 ilçesinin nüfusu
GİB ve VDK Başkanlığı'na atama yapıldı
Tarık Çamdal asgari ücrete transfer oldu
Zam gelince Avrasya tüneli boş kaldı
Perinçek gülerek 'şehit vermeden olmaz' dedi tepki çekti
BES birikimlerini, mal bildirimi ile beyan etmek gerekir mi?
GATA'da 3'ü profesör, 8'i doçent 32 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
Manisa'da 5 dakikada 5 deprem meydana geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
edaa,yılmazların en sevilen gelini olur musun 3
dizi önermek 3
Ruminasyon 2
Jose Mourinho 1
pringles 4
Metebolik sendrom 1
sosyal medyaya konan yemek fotoğraflarının buğulanması 6
padişah olamazsın demedim adam olamazsın dedim 1
elinin altında olmak 1
02022020 9
SON İLANLAR
Gaziantep Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Niksar Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 4 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur Geçici 10 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Mataş 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları San. 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam