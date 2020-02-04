Türkiye şehitlerini gözyaşları ile uğurluyor
Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla defnedildi
|04 Şubat 2020 14:28
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Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucunda şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler için Nakıboğlu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri ve şehidin ailesi ile yakınları katıldı. Törende şehidin annesi Canan Abo ve babası Uğur Özler, ayakta durmakta güçlük çekerken yakınları tarafından sakinleştirildi. Şehidin al bayraklı tabutuna sarılan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.
Şehit Özler, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki şehitlikte defnedildi.
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