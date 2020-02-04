Youtube reklam gelirlerini ilk kez açıkladı
Video paylaşım sitesi Youtube'un reklam geliri ilk kez kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklanan 15 milyar dolarlık gelir yatırımcıları memnun etmedi.
|04 Şubat 2020 14:25
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Youtube 2019'da reklamlardan 15,5 milyar dolar kazandı.
Piyasa değeri bir trilyon dolara ulaşan ve Google'ın da sahibi olan Alphabet, 2019 bilançosunu açıkladı.
Buna göre yıllık gelirleri yüzde 17 artışla 46 milyar dolar oldu. Youtube'ın 15,5 milyar dolarlık reklam geliri ise Alphabet yatırımcılarını memnun etmedi.
Şirket, bulut teknolojileri alanında rakiplerinin gerisinde kaldı.
Amazon firmasının elde ettiği 10 milyar dolarlık gelire karşın, Alphabet, bulut servislerinden 2.6 milyar dolar sağladı. Youtube'un paralı üye sayısının ise 2 milyon civarında olduğu açıklandı.
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