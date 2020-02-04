DSÖ'den coronavirüsü ve maske açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; 'Coronavirüsü semptomları olmayan insanların yalnızca yüz maskesi kullanmasının virüsü yüzde 100 engelleyemez, maske tek başına yeterli olmaz, el yıkama gibi diğer önlemleri de uygulamaları gerekir' ifadeleri kullanıldı
|04 Şubat 2020 14:39
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Dünya Sağlık Örgütü'nden coronavirüsü ve maske açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; "Coronavirüsü semptomları olmayan insanların yalnızca yüz maskesi kullanmasının virüsü yüzde 100 engelleyemez, maske tek başına yeterli olmaz, el yıkama gibi diğer önlemleri de uygulamaları gerekir" ifadeleri kullanıldı.
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