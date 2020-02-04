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'Türkiye'de maskeyle gezmeye gerek yok'

KLİMİK Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap: Ülkemizde şu anda koronavirüsle ilgili herhangi bir tehdit yok. Dolayısıyla Türkiye'de koronavirüs için maske ile gezmeye gerek yoktur
 04 Şubat 2020 14:57
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'Türkiye'de maskeyle gezmeye gerek yok'

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, "Ülkemizde şu anda koronavirüsle ilgili herhangi bir tehdit yok. Dolayısıyla Türkiye'de koronavirüs için maske ile gezmeye gerek yoktur." dedi.

Derneğin Şişli'deki binasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Prof. Dr. Alpay Azap, saat 11.00 itibarıyla dünya genelinde tanı konmuş 20 bin 636, hastalık bulguları olan ama kesin tanısı konmamış 7 bin vaka olduğunu, 427 kişinin de hastalıktan hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hastalığın 26 ülkede görüldüğünü belirten Azap, halen en fazla vaka sayısı ve ölümün Çin'de olduğuna dikkati çekti. Çin'in uyguladığı karantina önlemlerinin başka ülkelerde vaka görülme riskini azalttığına değinen Azap, şöyle devam etti:

"Virüs 26 ülkeye uçakla gitti ama o uçakta yolculuk yapan yüzlerce kişide herhangi bir sıkıntı yok. Diyelim termal kameraya birisi yakalandı, riskli bölgeden geldiği tespit edilirse bu kişiyle temas etmiş kişilerin de kontrol altına alınması gerekiyor. 2 koltuk öndeki, 2 koltuk arkadaki ve 2 koltuk yandaki kişiler temas olarak kabul ediliyor. Bütün uçaktakiler temas etmiş olmuyor. Bilimsel olarak görüşümüz, çok kolay şekilde bulaşan bir virüs olmadığı yönünde."

Azap, Türkiye'de şu ana kadar koronavirüs ile enfekte olmuş bir hasta bulunmadığını vurgulayarak, "Ülkemizde şu anda koronavirüsle ilgili herhangi bir tehdit yok. Dolayısıyla Türkiye'de koronavirüs için maske ile gezmeye gerek yoktur. Son iki hafta içinde Çin başta olmak üzere Güneydoğu Asya'da bulunmuş kişilerin sayıca fazla olabileceği mekanlarda, mesela uluslararası havalimanları, limanlar, turistik mekanlarda takılabilir." ifadelerini kullandı.

Salgını ilk bilen Çinli doktor da Corona virüse yakalandı

KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gökhan Aygün de koronavirüsün adaptasyon sonucu hayvanlardan insanlara geçebildiğini söyledi. SARS ve MERS'in bu konuda uzmanları bilgilendirdiğini anlatan Aygün, "Çok hızlı bir şekilde yayılabilecek bir virüs beklentisi yok. İnsanlar arasında damlacık ve temas yöntemiyle yayılabilen ve bu şekilde salgının devamı beklenen bir virüs. Önlemler oldukça etkili olacaktır." dedi.

- "Yayılma hızı yüksek, ölüm oranı düşük"

KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül ise koronavirüsün SARS ve MERS'e göre daha hızlı yayıldığını bildirdi. Çin dışında toplam 190 vaka olduğunu belirten Ergönül, "Bu çerçevede SARS ve MERS'e göre yayılma hızı yüksek, ölüm hızı daha düşük. Günlük takip ediliyor. Bununla ilgili çeşitli modellemeler yapıyor, belli akademik merkezler. 50-60 binden aşağı ölüm olmayacağı çok açık. Bu 60 binin ötesine gider mi orada kalır mı bunları tahmin etmek hiç de kolay değil." diye konuştu.


Çin'deki Türk öğretmen: N95 denilen maskeyi temin edemedim

KLİMİK Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da son 14 günde hastalığın olduğu bölgelere seyahat edenler, oradan gelen ya da böyle bir hastayla temas edenlerde ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri gelişirse mutlaka hekime başvurulması gerektiğini açıkladı.

Bu kişilerin hastanede seyahat hikayesini mutlaka anlatması gerektiğini de söyleyen Yavuz, "Hasta kişinin hemen maske takması önemli. Hem toplum hem de hastane içerisinde bulaşması engellenebilir. Ateşle başlıyor, ilerleyen günlerde nefes darlığı, viral bir zatürreye neden oluyor. Ölüm oranı hayvandan insana geçen diğer virüslerden MERS ve SARS'a göre çok daha düşük. Yüzde 2 buçukluk bir ölüm oranı. SARS'ta yüzde 10, MERS'te yüzde 37 gibi bir ölüm oranı vardı. Şu an kesin bir tedavi yok." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı
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