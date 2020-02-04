Kılıçdaroğlu devreye girdi, Kaftancıoğlu'nun rakibi adaylıktan çekildi

CHP'nin 28-29 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek 37. Olağan Kurultayı öncesinde İstanbul ve İzmir'de il başkanlığı için tek aday üzerinde anlaşıldığı belirtiliyor. Ankara'da ise mevcut il başkanı dahil 4 adayın yarışacağı parti kulislerinde konuşuluyor.

Kuruluşundan bu yana 36 olağan ve 18 olağanüstü kurultay gerçekleştiren CHP'de, 37. Olağan Kurultay 28-29 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Büyük kurultay öncesi ilçelerde kongrelerini tamamlayan CHP'de, il kongreleri ise öne çekilerek 26 Ocak'ta başlatıldı.

Bugüne kadar Bitlis, Hakkari, Ağrı, Batman, Bingöl, Siirt, Erzurum, Kırıkkale, Sivas ve Van'da il başkanlarını belirleyen CHP'de büyük kurultay için gözler ise 3 büyükşehirde.

1200 civarında kurultay delegesi bulunan CHP'de, son verilere göre Ankara'nın 72, İzmir'in 56, İstanbul'un ise 194 kurultay delegesi bulunuyor.

- İstanbul'da Canpolat adaylıktan çekildi

CHP kurultaylarında sayı bakımından en belirleyici il konumunda olan İstanbul'da mevcut başkan Canan Kaftancıoğlu'nun 9 Şubat Pazar günü yapılacak il başkanlığı seçiminde yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Önceki il başkanı Cemal Canpolat'ın aday adaylığını açıkladığı İstanbul'da, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olması noktasında devreye girdiği ve Kaftancıoğlu ismi üzerinde mutabık kalındığı, bunun üzerine Canbolat'ın adaylıktan çekildiği belirtildi. Öte yandan Kaftancıoğlu bugün il başkanlığında düzenlediği toplantıyla adaylığını resmileştirdi.

CHP'de aynı durum İzmir'de de yaşandı. Genel Merkezin mevcut başkan Deniz Yücel'i işaret ettiği belirtilen İzmir'de, aday adayı olan Mehmet Türkbay'ın da yapılan görüşmeler sonrası adaylığını çektiği ifade edildi. İzmir'de İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Oğuz'un da nabız yokladığı belirtilse de Yücel'in 8 Şubat Cumartesi günü yapılacak seçimlere tek aday olarak girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

- Ankara düğümü henüz çözülmedi

CHP'de en fazla aday adayı ismi ise Ankara il başkanlığı seçimleri için geçiyor. Mevcut başkan Rıfkı Güvener, AA muhabirine 16 Şubat Pazar günü yapılacak seçimlerde aday olduğunu açıkladı.

Genel Merkezin Başkentte de tek adaylı seçime gitmek istediği bilinse de Güvener haricinde Mustafa Pınar, Ali Hikmet Akıllı ve Ayhan Yalçınkaya'nın yarışta yer alabileceği konuşuluyor.

Yine Ankara İl Başkanlığı için adı geçen eski Parti Meclisi üyesi Umut Akdoğan'ın ise aday adaylığı için nabız yokladığı ifade ediliyor.