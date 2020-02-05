YÖK, lisans bölümlerinde isim çalışmasını sonuçlandırıyor!

Hatırlanacağı üzere, 02 Kasım 2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; ön lisans ve lisansta aynı muhtevaya sahip programlardaki isim kargaşasına ve bu nedenle yaşanan mağduriyetlere son vermek için benzer içerikli lisans programlarının yeniden isimlendirilmesi ve eğitim alanlarına göre tasnif edilmesi üzerine taslak bir çalışma yapıldığını ve konunun paydaş görüşü alınmak tüm ilgili kurumlara gönderildiği gündeme getirmiştik.

Bu kapsamda, yapılan çalışmalar lisans programlarında nihayete ermiş olup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı son kez üniversitelerin kendi bünyelerinde yer alan ve öğrencisi bulunan mevcut lisans programlarından isimlerini korumak istedikleri var ise isimlerini gerekçeli kararıyla birlikte 7 Şubat 2020 Cuma mesai bitimine kadar göndermelerini istemiştir.

İlave olarak, yazıda yeni program isimleri nedeniyle mevcut programlara kayıtlı olan öğrencilerin ve bu programlardan mezun olanların mesleki yetkileri dahil herhangi bir hak kaybı olmayacağı ve mevcut öğrenciler kayıtlı oldukları program isimleri ile mezun olabileceğinin altı biz kez daha çizilmiştir.

Yeni lisans programı isimlerine ulaşmak için TIKLAYINIZ.