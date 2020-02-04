Hazine 4,4 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 4 milyar 365,4 milyon lira borçlanmaya gitti.
|04 Şubat 2020 15:19
|Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 4 milyar 365,4 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık, ihalede 14 ay (434 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını yaparken, basit faiz 10,28, bileşik faiz yüzde 10,18 oldu.
Nominal teklifin 5 milyar 436 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 487 milyon lira, net satış 2 milyar 215,4 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 650 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 109,9 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, piyasaya 4 milyar 365,4 milyon lira borçlandı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Geçmiş yıllarda 'görev zararları' ile anılan kamu bankalarının dönüşümü
03 Şubat 2020 16:30
|Milyonlarca kiracının, kira zam oranları belli oldu
03 Şubat 2020 14:59
|İstanbul'da evi riskli olana konut kampanyası
02 Şubat 2020 20:46
|Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ihale düzenleyecek
02 Şubat 2020 13:42
|Deprem konutları Nisanda teslim
01 Şubat 2020 09:00
|MB'den hükümete 'enflasyon hedefi' mektubu
31 Ocak 2020 17:50
|VakıfBank'tan tarihi işlem
30 Ocak 2020 16:54
|Elazığ'da kiralar %100 artınca Başsavcılık harekete geçti
30 Ocak 2020 11:46
|Konut değeri en çok artan iki ilçe
30 Ocak 2020 11:12
|Deprem kiraları da vurdu: Yüzde 25 artış var
30 Ocak 2020 09:59