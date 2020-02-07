Üniversiteden, örnek kurumlar arası geçici görevlendirme ilanı
|07 Şubat 2020 14:03
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Bilindiği üzere, 03 Mayıs 2019 tarihli ve 30763 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği"nin "Ortak Hükümler" başlıklı 8 inci maddesinin 10 uncu fıkrasında; "Geçici görevlendirilecek personelin seçimi için kurumlarca en üst amirin onayı ile belirleme yapılması kaydıyla sınav, kura, kriter belirleme ve benzeri özel usuller öngörülebilir." ifadesi bulunmaktadır.
Bu düzenlemeye göre, kamu kurumları personel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kriterlerini kendileri belirlemek ve üst yönetici onayı almak suretiyle ilana çıkma yetkileri bulunmaktadır.
Bu yetki çerçevesinde, Bartın Üniversitesi üst yönetici onayı alarak Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme yoluyla 28 Ocak 2019 tarihinden itibaren Personel Alım ilanına çıkmıştır. Başvuru koşulları olarak ise; "Devlet üniversitelerinde Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya Şef kadrosunda aylıksız izinde geçen süreler hariç olmak üzere en az 2 (iki) yıl süre ile görev yapmış olmak, adaylık sürecini tamamlamış olmak ve yükseköğrenim görmüş olmak" gibi kriterler yer almıştır. Ayrıca müracaatlar da elektronik ortamda yapılabilmektedir.
Son yıllarda kamu kurumlarına tahsis edilen yıllık personel sayısının oldukça azalması sebebiyle, başta üniversitelerde çalışan idari personel büyük tayin sorunları yaşamaktadır.
Dolayısıyla, Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde verilen yetki çerçevesinde kurumların kendileri tarafından belirlenen şartlara göre ilana çıkması başta eş durumu sorunu yaşayan adayların durumlarına bir nebzede olsa çözüm olabilecektir.
Üniversitenin duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
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