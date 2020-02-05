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Cumhurbaşkanlığı 2020 yılına ait atama sayılarını ilan etmeli!

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2020 yılına ait yıllık atama sayıları ve bu sayıdan istisna tutulacak alımlara dair kararı ilan etmeli!
 05 Şubat 2020 10:02
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Cumhurbaşkanlığı 2020 yılına ait atama sayılarını ilan etmeli!

Bilindiği üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının müşterek teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenir." ifadesi bulunmaktadır.

Bununla birlikte, aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise; "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlar, izleyen mali yıla ait atama izin taleplerini içinde bulunulan mali yılın kasım ayı sonuna kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına bildirir." hükümleri yer almıştır.

Bu düzenlemeler çerçevesinde, tüm kamu kurum ve kuruluşları 2020 yılında ihtiyaç duydukları kadro taleplerini geçtiğimiz yılın Kasım ayı sonuna kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile mülga Devlet Personel Başkanlığına ilettiler. Ancak, yukarıda yer verdiğimiz düzenlemede de ifade edildiği üzere, her ne kadar 2020 yılına ait yıllık atama sayılarına dair Cumhurbaşkanı Kararı ilan edilmediği gibi geçtiğimiz yıl atama sayısına tabi olmayan alımlar için de yeni bir karar alınması gerekmektedir.

Durum böyle olunca kamu kurum ve kuruluşları açıktan veya naklen atama suretiyle "önceki yıllarda yıllık atama sayısından istisna tutulan alımlarda" dahil olmak üzere hiç bir surette ilana çıkamamakta ve buna bağlı olarak atama yapamamaktadır.

Bu bağlamda, geçtiğimiz yıl ilk atama sayılarına dair Cumhurbaşkanı Kararının 04 Şubat 2019 günü imzalandığı dikkate alındığında, yeni hükümet sisteminin amacına ve ruhuna uygun şekilde belirsiz/gecikmeli bir süreç yaşatılmadan idareler bazında 2020 yılına ait yıllık atama sayıları ile istisna tutulan atamalara ilişkin kararın Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından bir an evvel yayımlanması beklenmektedir.

Yavuz Selim KAPLAN
Memurlar.Net - Özel

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