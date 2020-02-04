NATO'dan İdlib'de şehit düşen Türk askerleri için taziye mesajı
|04 Şubat 2020 15:31
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NATO, İdlib'de şehit olan Türk askerleri için taziyelerini iletti.
Bir NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Kuzey Atlantik Konseyi'nde Türkiye'ye taziyelerimizi ilettik." ifadesini kullandı.
İttifakın en üst düzey karar alma mekanizması olan Kuzey Atlantik Konseyi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında, üye ülkelerin daimi temsilcilerinin katılımıyla toplanıyor.
- İdlib'de Türk askerine saldırı
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye için gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, rejim güçleri tarafından yoğun topçu atışı ile saldırıda bulunulduğunu açıklamıştı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "8 şehidimiz var, bunlardan 7'si asker biri bizimle beraber çalışan sivil kardeşimiz. Onların üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadesini kullanmıştı.
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