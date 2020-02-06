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Diyanet, 2,5 aydır görevde yükselme sözlü sınav tarihlerini açıklamıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, yazılı sınav sonuçlarının açıklandığı 18 Kasım 2019 tarihinden bu yana, görevde yükselme sözlü sınav tarihlerini açıklamıyor.
 06 Şubat 2020 12:02
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Diyanet, 2,5 aydır görevde yükselme sözlü sınav tarihlerini açıklamıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ağustos 2019 tarihinde, 1250 kadro için, görevde yükselme sınavı açtığını duyurdu. Tıklayınız.

2 Kasım 2019 tarihinde yapılan Diyanet görevde yükselme sınavı yazılı sonuçları, 18 Kasım 2019'da açıklandı.

Fakat aradan 2,5 aylık bir zaman dilimi geçmesine halen mülakat tarihleri ve yerleri açıklanmamıştır.

Diyanet personeline sınavın iptal edileceği şeklinde spekülatif bilgiler verilmekte olup, bu türden spekülasyonlar uzun süredir sınava hazırlanan adayları yıpratmaktadır.

Başkanlığın, adayları daha fazla tedirgin etmeden bir planlama dahilinde açıklama yapması uygun olacaktır.

Diyanet personelinin memurlar.net forumundaki paylaşımlarını görmek için tıklayınız.

Memurlar.Net - Özel

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