Bakan Kurum'dan 10 bin konut açıklaması
|04 Şubat 2020 15:50
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminden sonra hasar gören yapılarla ilgili açıklama yaptı.
Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:
Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini tamamlamış bulunmaktayız. İnşallah yarın itibarıyla hasar tespitin büyük bölümünü tamamlamış olacağız.
Binalarımızın yıkımını sürdürüyoruz. Acil yıkılacak binalarımızın da yıkımını başlatmış durumdayız. Elazığ'da 107 binanın yıkımını bitirdik.
Drone'larla depremden etkilenen binalar belirleniyor. 10 bin konutluk proje çalışması başlattık.
Önceliğimiz ağır hasarlı binaların yıkılması. 30 binanın acil şekilde yıkımını gerçekleştirdik. 441 tane acil şekilde yıkılması gereken binalar var.
Lazerlerle depremden etkilenen binalar belirleniyor. Elazığ genelinde ağır hasarlı yıkık binaların toplamı 4 bin 600. 4 bin 600 binamız Elazığ genelinde yıkılacak.
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